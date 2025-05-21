https://crimea.ria.ru/20250521/lavrov-rasskazal-o-vazhnoy-dogovorennosti-putina-i-trampa-po-ukraine-1146599137.html

Лавров рассказал о важной договоренности Путина и Трампа по Украине

Лавров рассказал о важной договоренности Путина и Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Лавров рассказал о важной договоренности Путина и Трампа по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора высказались за определение параметров установления долгосрочного... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T16:40

2025-05-21T16:40

2025-05-21T16:40

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

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внешняя политика

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора высказались за определение параметров установления долгосрочного мира на Украине, которые могли бы ликвидировать первопричины кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед преподавателями и студентами российских вузов.Министр напомнил, что первопричинами конфликта стали расширение НАТО на восток и стратегический курс Киева на "преследование сфер жизни, связанных с Россией и русским языком".Глава МИД России также заверил, что Москва не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить договор о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию.Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся в понедельник. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа – главноеСроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойУкраина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика, внешняя политика, украина, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, нато, перемирие, новости