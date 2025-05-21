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Лавров рассказал о важной договоренности Путина и Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Лавров рассказал о важной договоренности Путина и Трампа по Украине
Лавров рассказал о важной договоренности Путина и Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Лавров рассказал о важной договоренности Путина и Трампа по Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора высказались за определение параметров установления долгосрочного... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T16:40
2025-05-21T16:40
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
политика
внешняя политика
украина
владимир путин (политик)
дональд трамп
сша
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора высказались за определение параметров установления долгосрочного мира на Украине, которые могли бы ликвидировать первопричины кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед преподавателями и студентами российских вузов.Министр напомнил, что первопричинами конфликта стали расширение НАТО на восток и стратегический курс Киева на "преследование сфер жизни, связанных с Россией и русским языком".Глава МИД России также заверил, что Москва не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить договор о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию.Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся в понедельник. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа – главноеСроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойУкраина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика, внешняя политика, украина, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, нато, перемирие, новости
Лавров рассказал о важной договоренности Путина и Трампа по Украине

Путин и Трамп высказались за выработку параметров долгосрочного мира на Украине – Лавров

16:40 21.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора высказались за определение параметров установления долгосрочного мира на Украине, которые могли бы ликвидировать первопричины кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед преподавателями и студентами российских вузов.
"Разговор завершился тем, что оба лидера высказались в пользу прежде всего определения параметров долгосрочного мира, параметров, которые решали бы проблему ликвидации первопричин этого кризиса", - сказал он.
Министр напомнил, что первопричинами конфликта стали расширение НАТО на восток и стратегический курс Киева на "преследование сфер жизни, связанных с Россией и русским языком".
Глава МИД России также заверил, что Москва не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить договор о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию.
"Сейчас (европейские лидеры) требуют перемирие без предварительных условий чтобы дать Украине отдышаться и загрузить ее новыми вооружениями. Поэтому, когда сейчас нам говорят, "вот давайте перемирие, а там посмотрим", – нет, ребята, мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - отметил он.
Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся в понедельник. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияПолитикаВнешняя политикаУкраинаВладимир Путин (политик)Дональд ТрампСШАНАТОПеремириеНовости
 
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