Лавров рассказал о важной договоренности Путина и Трампа по Украине
Путин и Трамп высказались за выработку параметров долгосрочного мира на Украине – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора высказались за определение параметров установления долгосрочного мира на Украине, которые могли бы ликвидировать первопричины кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед преподавателями и студентами российских вузов.
"Разговор завершился тем, что оба лидера высказались в пользу прежде всего определения параметров долгосрочного мира, параметров, которые решали бы проблему ликвидации первопричин этого кризиса", - сказал он.
Министр напомнил, что первопричинами конфликта стали расширение НАТО на восток и стратегический курс Киева на "преследование сфер жизни, связанных с Россией и русским языком".
Глава МИД России также заверил, что Москва не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить договор о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию.
"Сейчас (европейские лидеры) требуют перемирие без предварительных условий чтобы дать Украине отдышаться и загрузить ее новыми вооружениями. Поэтому, когда сейчас нам говорят, "вот давайте перемирие, а там посмотрим", – нет, ребята, мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - отметил он.
Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся в понедельник. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.
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