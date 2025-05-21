https://crimea.ria.ru/20250521/kurs-dollara-opustilsya-nizhe-80-rubley-1146602814.html
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Курс доллара опустился ниже 80 рублей - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Установленный банком России официальный курс американского доллара на четверг снизился на 55 копеек и составил 79 рублей 75 копеек. Соответствующая информация... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T18:16
2025-05-21T18:16
2025-05-21T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Установленный банком России официальный курс американского доллара на четверг снизился на 55 копеек и составил 79 рублей 75 копеек. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.Курс юаня снизился почти на 8 копеек и составил 11,08 рубля. При этом евро подорожал на 1,33 рубля, его курс – 91,29 рубля.В июне 2024 года США ввели санкции против Московской валютной биржи. Вследствие этого Банк России устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи.С конца декабря 2024 года ЦБ устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, экономика, курс доллара, курс валют, банк россии
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Центробанк установил курс доллара ниже 80 рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Установленный банком России официальный курс американского доллара на четверг снизился на 55 копеек и составил 79 рублей 75 копеек. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.
Курс юаня снизился почти на 8 копеек и составил 11,08 рубля. При этом евро подорожал на 1,33 рубля, его курс – 91,29 рубля.
В июне 2024 года США ввели санкции против Московской валютной биржи. Вследствие этого Банк России устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи.
С конца декабря 2024 года ЦБ устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
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