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Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе

Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе

Женщина госпитализирована после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T08:16

2025-05-21T08:16

2025-05-21T08:55

новости

ставрополь

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

газ

пожар

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Женщина госпитализирована после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.По информации Ульянченко, высотку отключили от коммуникаций. Подробности происшествия выясняются.По информации краевого МЧС, после взрыва газа начался пожар, который к настоящему времени локализован на 10 квадратных метрах. На месте работают 36 человек и 14 единиц техники.Ранее в поселке Буланаш Свердловской области прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщали в главке МЧС России по региону.4 мая в Москве в девятиэтажке на юго-западе столицы взорвался газ и начался пожар. По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный запах газа в селах Крыма - что происходитРежим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажкеУгроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности

ставрополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ставрополь, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), газ, пожар, взрыв