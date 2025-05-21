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Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе
Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе
Женщина госпитализирована после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T08:16
2025-05-21T08:55
новости
ставрополь
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
газ
пожар
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Женщина госпитализирована после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.По информации Ульянченко, высотку отключили от коммуникаций. Подробности происшествия выясняются.По информации краевого МЧС, после взрыва газа начался пожар, который к настоящему времени локализован на 10 квадратных метрах. На месте работают 36 человек и 14 единиц техники.Ранее в поселке Буланаш Свердловской области прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщали в главке МЧС России по региону.4 мая в Москве в девятиэтажке на юго-западе столицы взорвался газ и начался пожар. По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный запах газа в селах Крыма - что происходитРежим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажкеУгроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности
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новости, ставрополь, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), газ, пожар, взрыв
Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе

Мощный взрыв газа произошел в жилом доме в Ставрополе – пострадала женщина

08:16 21.05.2025 (обновлено: 08:55 21.05.2025)
 
© МЧС РоссииВзрыв газа в Ставрополе
Взрыв газа в Ставрополе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Женщина госпитализирована после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

"Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по ул. Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу", – сказано в сообщении.

По информации Ульянченко, высотку отключили от коммуникаций. Подробности происшествия выясняются.
По информации краевого МЧС, после взрыва газа начался пожар, который к настоящему времени локализован на 10 квадратных метрах. На месте работают 36 человек и 14 единиц техники.
Ранее в поселке Буланаш Свердловской области прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщали в главке МЧС России по региону.
4 мая в Москве в девятиэтажке на юго-западе столицы взорвался газ и начался пожар. По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
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