https://crimea.ria.ru/20250521/gaz-vzorvalsya-v-mnogoetazhke-v-stavropole-1146580194.html
Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе
Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе
Женщина госпитализирована после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T08:16
2025-05-21T08:16
2025-05-21T08:55
новости
ставрополь
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
газ
пожар
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146580693_0:0:1788:1006_1920x0_80_0_0_886c2f8ca55078f2c6ab576de4670d58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Женщина госпитализирована после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.По информации Ульянченко, высотку отключили от коммуникаций. Подробности происшествия выясняются.По информации краевого МЧС, после взрыва газа начался пожар, который к настоящему времени локализован на 10 квадратных метрах. На месте работают 36 человек и 14 единиц техники.Ранее в поселке Буланаш Свердловской области прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщали в главке МЧС России по региону.4 мая в Москве в девятиэтажке на юго-западе столицы взорвался газ и начался пожар. По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный запах газа в селах Крыма - что происходитРежим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажкеУгроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности
ставрополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146580693_36:0:1377:1006_1920x0_80_0_0_5e60c6862bff1994a823f8afbe9222df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ставрополь, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), газ, пожар, взрыв
Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе
Мощный взрыв газа произошел в жилом доме в Ставрополе – пострадала женщина
08:16 21.05.2025 (обновлено: 08:55 21.05.2025)