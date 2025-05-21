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Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово
Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово
Фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада в подмосковном Домодедово, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T15:37
2025-05-21T15:38
подмосковье
атака дронов всу на подмосковье
московская область
происшествия
новости
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада в подмосковном Домодедово, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.На месте работают оперативные службы. Глава округа отметила, что при эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму. Дети и сотрудники учреждения находятся в безопасности.Мэр Москвы Сергей Собянин в среду днем сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, летевших на столицу.Атаки ВСУ продолжаются с ночи. Так, по данным Минобороны, за ночь над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ. Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ. Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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подмосковье, атака дронов всу на подмосковье, московская область, происшествия, новости, детский сад
Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово

В Домодедово на территории детского сада упал фрагмент сбитого беспилотника ВСУ – власти

15:37 21.05.2025 (обновлено: 15:38 21.05.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада в подмосковном Домодедово, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
"Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада "Василек" (микрорайон Центральный). Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания", - написала Хрусталева в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы. Глава округа отметила, что при эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму. Дети и сотрудники учреждения находятся в безопасности.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду днем сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, летевших на столицу.
Атаки ВСУ продолжаются с ночи. Так, по данным Минобороны, за ночь над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ. Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ. Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПодмосковьеАтака дронов ВСУ на ПодмосковьеМосковская областьПроисшествияНовостиДетский сад
 
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