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Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово
Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово
Фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада в подмосковном Домодедово, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T15:37
2025-05-21T15:37
2025-05-21T15:38
подмосковье
атака дронов всу на подмосковье
московская область
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада в подмосковном Домодедово, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.На месте работают оперативные службы. Глава округа отметила, что при эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму. Дети и сотрудники учреждения находятся в безопасности.Мэр Москвы Сергей Собянин в среду днем сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, летевших на столицу.Атаки ВСУ продолжаются с ночи. Так, по данным Минобороны, за ночь над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ. Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ. Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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подмосковье, атака дронов всу на подмосковье, московская область, происшествия, новости, детский сад
Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово
В Домодедово на территории детского сада упал фрагмент сбитого беспилотника ВСУ – власти
15:37 21.05.2025 (обновлено: 15:38 21.05.2025)