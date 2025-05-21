https://crimea.ria.ru/20250521/fragment-bespilotnika-upal-na-territorii-detskogo-sada-v-domodedovo-1146596949.html

Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово

Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово

Фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада в подмосковном Домодедово, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T15:37

2025-05-21T15:37

2025-05-21T15:38

подмосковье

атака дронов всу на подмосковье

московская область

происшествия

новости

детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада в подмосковном Домодедово, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.На месте работают оперативные службы. Глава округа отметила, что при эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму. Дети и сотрудники учреждения находятся в безопасности.Мэр Москвы Сергей Собянин в среду днем сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, летевших на столицу.Атаки ВСУ продолжаются с ночи. Так, по данным Минобороны, за ночь над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ. Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ. Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, атака дронов всу на подмосковье, московская область, происшествия, новости, детский сад