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Фокус потерян: есть ли у Зеленского шанс переманить Трампа

Фокус потерян: есть ли у Зеленского шанс переманить Трампа - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Фокус потерян: есть ли у Зеленского шанс переманить Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит попытки перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе урегулирования украинского... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T18:38

2025-05-21T18:38

2025-05-21T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит попытки перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе урегулирования украинского конфликта, поскольку понимает собственную обреченность без поддержки Штатов, однако фокус американского внимания безвозвратно потерян. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.Попытка Зеленского переманить американского лидера Дональда Трампа на свою сторону провалилась, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, Зеленский "согласился почти на все", чего хотел Трамп, но взамен не получил практически ничего."Сначала надежда была на то, чтобы "пересидеть" Трампа. Сейчас Зеленский и евролидеры рассчитывают склонить его в свою сторону, поскольку понимают, что Трампу приходится бороться не только со внешними силами, но и с внутренним врагами – демократической партией США. И этот глобально-демократический либеральный интернационал все еще надеется в итоге передавить Трампа", - говорит политолог.Однако, считает Батурин, переговоры в Турции показали, что Трамп, очевидно, начинает получать рычаги контроля как над европейскими лидерами, так и внутри своей страны, поскольку, несмотря на сопротивление ему удалось посадить Украину за стол переговоров с Россией в те сроки, которые были назначены Москвой. Это не может не пугать Зеленского, поскольку для него на кону стоит его личная судьба.Неизбежность поражения Украины Зеленскому хорошо понятна, продолжает Батурин, однако его задача - как можно дольше тянуть время, поэтому, по мнению политолога, он попытается максимально затягивать переговорный процесс и будет постоянно выдвигать те или иные условия и несбыточные "мирные планы". Сейчас надежды Киева только в том, что Трамп все равно захочет сбалансировать ситуацию влияния на Россию."И нужно признать, что, несмотря на миротворческий курс Трампа, вооруженная поддержка Украины все же пока продолжится. В частности, реализация давнего проекта о передаче более чем 40 танков Abrams, списанных в Австралии. На это требовалось разрешение США, которое Вашингтон дал. И тут два аспекта: Трамп хочет продиктовать Путину, что Москва "должна правильно вести переговорный процесс", но основной – Трамп хочет заработать, поскольку танки, списанные в Австралии, означают новые такни, произведенные в США и проданные Австралии", - говорит эксперт.В любом случае ключевым является то, что Штаты осознали невозможность нанести стратегическое поражение России, перенесли фокус своих главных интересов на другие направления, а это приближает и без того неизбежное поражение Зеленского, убежден политолог.В понедельник Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой. Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. При этом Трамп заявил лидерам ЕС и Зеленскому после разговора с российским президентом Владимиром Путиным, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций, поскольку видит, что РФ настроена на урегулирования конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подстилают себе соломку: почему США отказалиcь признавать "агрессию" РФКиеву не хватает 12 миллиардов долларов на содержание ВСУМедведев допустил вариант безоговорочной капитуляции Украины

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денис батурин, мнения, политика, украина, владимир зеленский, россия, новости