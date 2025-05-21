https://crimea.ria.ru/20250521/esche-sem-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-na-podlete-k-moskve-1146603071.html

Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве

Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве

Массированная атака украинских беспилотников на Москву и регион продолжается. Вечером в среду над областью уничтожено еще семь вражеских БПЛА, сообщил мэр... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T18:28

2025-05-21T18:28

2025-05-21T18:28

москва

сергей собянин

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

россия

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на Москву и регион продолжается. Вечером в среду над областью уничтожено еще семь вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В течение дня над столичным регионом сбили всего сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, россия, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)