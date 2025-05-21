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Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Массированная атака украинских беспилотников на Москву и регион продолжается. Вечером в среду над областью уничтожено еще семь вражеских БПЛА, сообщил мэр... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T18:28
2025-05-21T18:28
москва
сергей собянин
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
россия
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на Москву и регион продолжается. Вечером в среду над областью уничтожено еще семь вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В течение дня над столичным регионом сбили всего сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, россия, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве

На подлете к Москве силы ПВО уничтожили еще семь украинских беспилотников – Собянин

18:28 21.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на Москву и регион продолжается. Вечером в среду над областью уничтожено еще семь вражеских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил он в Telegram.
В течение дня над столичным регионом сбили всего сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МоскваСергей СобянинПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиРоссияПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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