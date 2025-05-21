https://crimea.ria.ru/20250521/esche-32-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-tremya-regionami-rossii-1146579996.html

Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России

Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России

Над тремя регионами России утром в среду сбили 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T08:04

2025-05-21T08:04

2025-05-21T08:10

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орловская область

брянская область

курская область

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Над тремя регионами России утром в среду сбили 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.16 беспилотников сбили над Орловской областью, 10 – над Брянской, шесть – над Курской.Ранее в среду в оборонном ведомстве РФ сообщили, что над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ.Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

брянская область

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, орловская область, брянская область, курская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)