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Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России
Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России
Над тремя регионами России утром в среду сбили 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T08:04
2025-05-21T08:10
новости
орловская область
брянская область
курская область
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Над тремя регионами России утром в среду сбили 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.16 беспилотников сбили над Орловской областью, 10 – над Брянской, шесть – над Курской.Ранее в среду в оборонном ведомстве РФ сообщили, что над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ.Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, орловская область, брянская область, курская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России

Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России утром в среду

08:04 21.05.2025 (обновлено: 08:10 21.05.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Над тремя регионами России утром в среду сбили 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 4:00 до 8:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.
16 беспилотников сбили над Орловской областью, 10 – над Брянской, шесть – над Курской.
Ранее в среду в оборонном ведомстве РФ сообщили, что над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ.
Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.
В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.
Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.
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НовостиОрловская областьБрянская областьКурская областьПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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