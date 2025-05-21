Рейтинг@Mail.ru
Экс-советника Януковича застрелили в Испании - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250521/eks-sovetnika-yanukovicha-zastrelili-v-ispanii-1146590118.html
Экс-советника Януковича застрелили в Испании
Экс-советника Януковича застрелили в Испании - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Экс-советника Януковича застрелили в Испании
Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T12:43
2025-05-21T13:09
новости
происшествия
убийство
испания
виктор янукович (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146590503_0:37:768:469_1920x0_80_0_0_f339edf6d6559f8a40b5a2875bb78d83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Cadena SER.Эту информацию подтвердили РИА Новости в полиции, добавив, что сведений о преступниках пока нет.В 2000-х годах Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко* в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.В 2006 году Портнов стал депутатом Верховной рады Украины от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010 года Портнов стал заместителем главы администрации Януковича, потом его советником. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Портнов покинул Украину.После выборов на Украине в 2019 году Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на телевидении. В это время отметился массовой подачей в Госбюро расследований заявлений на экс-президента Петра Порошенко*. Снова уехал с Украины летом 2022 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* Внесен в российский список террористов и экстремистов
испания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146590503_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_b3d53e8a8ad226ba1d9088853ce8299a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, видео, происшествия, убийство, испания, виктор янукович (политик)
Экс-советника Януковича застрелили в Испании

Экс-советника Януковича застрелили в Испании

12:43 21.05.2025 (обновлено: 13:09 21.05.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Cadena SER.
"Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 9:15 утра <…> По данным SER, жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен в черный список ЕС за растрату государственных средств или нарушение прав человека на Украине", – сказано в сообщении.
Эту информацию подтвердили РИА Новости в полиции, добавив, что сведений о преступниках пока нет.
В 2000-х годах Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко* в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.
В 2006 году Портнов стал депутатом Верховной рады Украины от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010 года Портнов стал заместителем главы администрации Януковича, потом его советником. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Портнов покинул Украину.
После выборов на Украине в 2019 году Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на телевидении. В это время отметился массовой подачей в Госбюро расследований заявлений на экс-президента Петра Порошенко*. Снова уехал с Украины летом 2022 года.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
 
НовостиПроисшествияУбийствоИспанияВиктор Янукович (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность
13:45Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции
13:22Беспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве
13:16В Кремле рассказали о подготовке условий прекращения огня на Украине
13:09Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев
12:43Экс-советника Януковича застрелили в Испании
12:37Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников
12:37Ялта и четыре поселка на ЮБК обесточены
12:29Хищение из гособоронзаказа на миллиард: установлены еще пять фигурантов
12:18Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности
12:07Дым в воинской части в Севастополе – что происходит в городе
11:57За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
11:41В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД
11:20В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
11:09Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник
10:59Завод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области
10:45В Ялте после урагана отключены две подстанции и перекрыта дорога
10:35Театр кукол в Симферополе планируют достроить раньше срока
10:18Врезались в дерево: в ночных ДТП в Крыму пострадали три человека
10:04Началось масштабное разминирование освобожденной Курской области
Лента новостейМолния