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Экс-советника Януковича застрелили в Испании
Экс-советника Януковича застрелили в Испании - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Экс-советника Януковича застрелили в Испании
Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T12:43
2025-05-21T12:43
2025-05-21T13:09
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виктор янукович (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Cadena SER.Эту информацию подтвердили РИА Новости в полиции, добавив, что сведений о преступниках пока нет.В 2000-х годах Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко* в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.В 2006 году Портнов стал депутатом Верховной рады Украины от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010 года Портнов стал заместителем главы администрации Януковича, потом его советником. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Портнов покинул Украину.После выборов на Украине в 2019 году Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на телевидении. В это время отметился массовой подачей в Госбюро расследований заявлений на экс-президента Петра Порошенко*. Снова уехал с Украины летом 2022 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* Внесен в российский список террористов и экстремистов
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РИА Новости Крым
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новости, видео, происшествия, убийство, испания, виктор янукович (политик)
Экс-советника Януковича застрелили в Испании
Экс-советника Януковича застрелили в Испании
12:43 21.05.2025 (обновлено: 13:09 21.05.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым.
Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Cadena SER
.
"Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 9:15 утра <…> По данным SER, жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен в черный список ЕС за растрату государственных средств или нарушение прав человека на Украине", – сказано в сообщении.
Эту информацию подтвердили РИА Новости в полиции, добавив, что сведений о преступниках пока нет.
В 2000-х годах Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко* в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.
В 2006 году Портнов стал депутатом Верховной рады Украины от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010 года Портнов стал заместителем главы администрации Януковича, потом его советником. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Портнов покинул Украину.
После выборов на Украине в 2019 году Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на телевидении. В это время отметился массовой подачей в Госбюро расследований заявлений на экс-президента Петра Порошенко*. Снова уехал с Украины летом 2022 года.
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* Внесен в российский список террористов и экстремистов