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Экс-советника Януковича застрелили в Испании

Экс-советника Януковича застрелили в Испании - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Экс-советника Януковича застрелили в Испании

Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T12:43

2025-05-21T12:43

2025-05-21T13:09

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виктор янукович (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Cadena SER.Эту информацию подтвердили РИА Новости в полиции, добавив, что сведений о преступниках пока нет.В 2000-х годах Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко* в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.В 2006 году Портнов стал депутатом Верховной рады Украины от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010 года Портнов стал заместителем главы администрации Януковича, потом его советником. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Портнов покинул Украину.После выборов на Украине в 2019 году Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на телевидении. В это время отметился массовой подачей в Госбюро расследований заявлений на экс-президента Петра Порошенко*. Снова уехал с Украины летом 2022 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* Внесен в российский список террористов и экстремистов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, видео, происшествия, убийство, испания, виктор янукович (политик)