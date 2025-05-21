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Дым в воинской части в Севастополе – что происходит в городе
Дым в воинской части в Севастополе – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Дым в воинской части в Севастополе – что происходит в городе
В Севастополе в воинской части пройдут учения с применением дымовых шашек. Об этом жителей и гостей города в среду предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T12:07
2025-05-21T12:07
2025-05-21T12:18
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в воинской части пройдут учения с применением дымовых шашек. Об этом жителей и гостей города в среду предупредил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона попросил севастопольцев и гостей города-героя, услышав громкие звуки, не переживать.Ранее в среду о громких звуках были также предупреждены жители и гости евпаторийского поселка Заозерное. В этом населенном пункте также пройдут учения военных.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Крымчан и туристов предупреждают об их проведении заблаговременно. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыСВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, новости севастополя
Дым в воинской части в Севастополе – что происходит в городе
Дым в воинской части в Севастополе применяют военные во время учений – Развожаев
12:07 21.05.2025 (обновлено: 12:18 21.05.2025)