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Беспилотники сегодня: над Россией сбили еще 30 БПЛА

Беспилотники сегодня: над Россией сбили еще 30 БПЛА - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Беспилотники сегодня: над Россией сбили еще 30 БПЛА

30 украинских беспилотников сбиты за три часа над Московским регионом и еще семи областями России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T19:43

2025-05-21T19:43

2025-05-21T19:48

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. 30 украинских беспилотников сбиты за три часа над Московским регионом и еще семи областями России. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, массированная атака отражена в среду в период с 15:00 до 18:00.В течение дня над столичным регионом сбили 18 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00. Семь БПЛА были уничтожены около 18:00, после чего в течение часа сбили еще четыре дрона.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дронаНад Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотниковЗавод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность