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Беспилотники сегодня: над Россией сбили еще 30 БПЛА
Беспилотники сегодня: над Россией сбили еще 30 БПЛА - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Беспилотники сегодня: над Россией сбили еще 30 БПЛА
30 украинских беспилотников сбиты за три часа над Московским регионом и еще семи областями России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T19:43
2025-05-21T19:43
2025-05-21T19:48
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. 30 украинских беспилотников сбиты за три часа над Московским регионом и еще семи областями России. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, массированная атака отражена в среду в период с 15:00 до 18:00.В течение дня над столичным регионом сбили 18 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00. Семь БПЛА были уничтожены около 18:00, после чего в течение часа сбили еще четыре дрона.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дронаНад Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотниковЗавод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность
Беспилотники сегодня: над Россией сбили еще 30 БПЛА
30 беспилотников сегодня сбили над регионами России
19:43 21.05.2025 (обновлено: 19:48 21.05.2025)