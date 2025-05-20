https://crimea.ria.ru/20250520/zvuk-istseleniya-i-radosti-kak-stolyar-iz-kryma-stal-frontovym-zvonarem-1146564085.html

Звук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем

Звук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Звук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем

Когда начинается война, каждый человек определяет для себя, чем он может быть полезен фронту. Кто-то берет в руки оружие, кто-то работает в тылу или же возит... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T19:06

2025-05-20T19:06

2025-05-20T19:06

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Когда начинается война, каждый человек определяет для себя, чем он может быть полезен фронту. Кто-то берет в руки оружие, кто-то работает в тылу или же возит гуманитарную помощь ближе к линии боевого соприкосновения. А кто-то едет в окопы с концертами и колокольным звоном, рассказывает о себе Вадим Мартовой. Он – исполнитель, специализирующийся на праздничных колокольных звонах. А с началом спецоперации стал единственным в мире фронтовым звонарем.Вадим Мартовой – уроженец поселка Кировское под Феодосией, в Донбассе его знают под позывным "Добрый". Он уже больше десяти лет владеет искусством колокольного звона. И уверен, что этот звук несет радость и исцеление людям. Бывал с концертами в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени, Ханты-Мансийский автономном округе, Карелии.Все начинается с веры в БогаОн жил тогда в рабочем поселке Ильинский, это Раменский район Московской области, куда еще в 1998 году приехал на заработки. Там строил храм Петра и Павла, занимался столярным делом. Время от времени, уже получив профессиональное образование, был подменным храмовым звонарем, подрабатывал на свадьбах.Тогда же познакомился с артистами, которые задумали музыкальный проект по развитию искусства праздничных колокольных звонов и по продвижению современной православной культуры, хотели зарабатывать на этом."К 2013 году у нас появилась художественная программа. Нашлись люди, которые профинансировали покупку мобильной звонницы и автомобиля для ее перевозки. Но на православном искусстве бизнес не построишь. И люди эти отошли от дел. Я в рассрочку выкупил звонницу, приобрел старенький автомобиль. Тогда же мой духовник, отец Димитрий, сказал, чтобы я не бросал колокола, но и не участвовал в бизнес-схемах. Так стал уже сам ездить на православные мероприятия, фестивали", - вспоминает Вадим.- Вадим, вы-то сам человек верующий?..- Конечно. К Богу пришел еще в детстве. Мне бабушка сказала: "когда трудно крестись, молись, Бог не оставит". Мне тогда было пять-шесть лет, но запомнилось. Зерно веры она посеяла. Так, взрослея, начал искать Бога. Всегда стараюсь выстраивать с Ним личные взаимоотношения – разговаривать, молиться, благодарить или просить о чем-то, а если не дает просимое, то пытаться понять, почему? Когда особенно тяжело, то не спрашиваю у Бога, за что? А пытаюсь понять, для чего Он послал мне эту трудность. Церковь убеждает меня, что все находится под рукой Божьей, и без Божьего благословения волос с головы не падает. Для меня колокольный звон – это состояние поиска Бога.Когда началась спецоперация, он жил в Москве, куда вернулся после нескольких лет жизни в Екатеринбурге. Зарабатывал столярным делом, ремонтом и реставрацией мебели, предметов интерьера, лестниц. Ожидал, что призовут, но в военкомате сказали: будешь нужен – тебя найдут. Тогда он решил, что надо "двигаться ближе к основным событиям", к фронту, потому что колокола и колокольный звон особенно нужны там. Переехал в Ростов-на-Дону. Стал икать тех, кто бы взял его с собой "за ленточку". Ходил в госпиталь – пел под гитару для бойцов, по праздникам – звонил в колокола.- Вы помните свой первый концерт на фронте?Безбашенные крымские морпехиНередко с концертами "за ленточку" звонарь ездит в составе фронтовых бригад "Крым" или "Ростовчанка". Однажды над позициями, куда прибыли артисты, весь концерт висел украинский беспилотник – высматривал и слушал. Были колокола, гитары, колонки – артисты подготовили бойцам полуторачасовую программу."Каждую секунду ждали прилета. Это было в шести километрах от линии боевого соприкосновения", - вспоминает Мартовой.Он отмечает, что колокольный звон, который разносится на фронте – это небезопасно. Но при этом добавляет, что командиры предпринимают ряд действий, решают, можно ли проводить концерт, если да, то когда и где. Бывает, что концерты проходят и под землей.После того концерта артистов накормили ужином – повар специально к приезду гостей изловил и приготовил зайца."Бог на фронте очень близко, и Его присутствие ощущается. Люди здесь становятся чище, искреннее. Когда штурмовики из боя выходят – они другие. На фронте Бог находится между окопами, тем, где висят беспилотники, корректируя огонь", - говорит он."Что такое служба православная? Это нерукотворный символ жизни Христа. Все о Нем. Колокол звонит крестообразно. Это миллионы крестных знамений. Сегодня мы все – христиане, мусульмане, буряты, иудеи – объединились в борьбе с дьяволом", - считает Мартовой.Он рассказывает историю, как однажды со знакомым батюшкой приехали в Сватово. Там командир созвал бойцов утром на причастие. Все вышли, причастились, подходят крест целовать. Батюшка заметил, что у одного из воинов нет крестика. Тот сказал, что мусульманин, и что вышел на причастие, потому что командир сказал. Его крестили, он так захотел, нарекли воином Евгением. Имя это он выбрал сам."Позже встретил этого бойца. Он признался, что крестик не носит, но во Христа уверовал. Случилось это после того, как их группу догнал дрон. Сдетонировал как раз в ту часть крыши, где находилась антидроновая сетка. Он испугался, но, когда понял, что все живы, произнес: "Слава тебе, Господи", - вспоминает "Добрый".Женатый на звоннице- Как родные относятся к вашей деятельности?- Хорошо. (Улыбается). Маме не рассказываю, где бываю. Она знает, что нахожусь в безопасном месте и занимаюсь каким-то очень важным и хорошим делом. Правда, однажды она увидела по телевизору сюжет обо мне. Звонит, рыдает в трубку, говорит, мол, боюсь за тебя. Пришлось ей сказать, что журналисты попросили приврать немножко.Дом звонарю с позывным "Добрый" заменяет его автомобиль. В этой машине находится все, что заработал за 50 лет жизни, другое имущество его обременяет, смеется он.Он признается, что для него нет большей отрады, чем слышать слова благодарности от бойцов, которые отдыхают душой, слушая колокольный звон. И пусть на час, но забывают о войне."Для русского человека колокольный звон — это всегда некая беседа с Богом. И моя задача — как можно больше времени проводить на фронте. Но чтобы иметь такую возможность, приходится выезжать "из-за ленточки", и давать концерты для гражданских людей, просить пожертвования на бензин, чтобы потом рассказать людям о жизни на фронте", - добавляет собеседник.- На фронте какие песни исполняете?- Бывает, что и свои песни под гитару пою. Но чаще то, что знают все. На фронте так надо. "Группа крови", "Темная ночь", "Эх, дороги". Фронтовые песни, которые еще деды наши пели. Там, на фронте, просыпаются гены, которые нам оставили наши деды-победители.- Что планируете делать после?- После победы основная работа только начнется. Будем выезжать на исторические российские регионы, где потребуется много русской культуры. Ведь враг преуспел в области информационной обработки сознания. Но колокольный звон вернет нам русских людей, православных. Верю в это.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронтуЗащита телесная и духовная: из Крыма в окопы едут плащи и иконыЧетыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"

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2025

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, православие, религия, общество, помощь бойцам сво, авторы, вадим мартовой