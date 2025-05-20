https://crimea.ria.ru/20250520/zelenskomu-otvetili-na-slova-ob-osvobozhdenii-kryma-i-krymskikh-tatar-1146567990.html

Зеленскому ответили на слова об "освобождении" Крыма и крымских татар

Зеленскому ответили на слова об "освобождении" Крыма и крымских татар - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Зеленскому ответили на слова об "освобождении" Крыма и крымских татар

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского об "освобождении" Крыма являются лицемерными, поскольку, заявляя о якобы "заботе" о крымских татарах, глава... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T14:57

2025-05-20T14:57

2025-05-20T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского об "освобождении" Крыма являются лицемерными, поскольку, заявляя о якобы "заботе" о крымских татарах, глава киевского режима в то же время отдает приказы атаковать полуостров беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат напомнила, что 18 мая, в годовщину депортации народов из Крыма, Зеленский "провел нелепые параллели" между событиями 1944 года и Русской весной в Крыму и Севастополе в 2014 году, заявив, что полуостров якобы "нуждается в освобождении".Она отметила, что Зеленский с одной стороны "сокрушается о тяжелой судьбе" крымчан, а с другой отдает преступные приказы об использовании беспилотников по мирному населению полуострова, среди которых есть и представители крымско-татарского народа.Представитель российского дипведомства добавила, что в ночь на 19 мая российские средства ПВО сбили над Крымом 26 беспилотников ВСУ."Вот так киевский режим "заботится" о крымчанах, которых он намерен якобы "освобождать", – подчеркнула дипломат.Захарова добавила, что жители полуострова уже давным-давно сами себя освободили, открыто высказавшись на референдуме 16 марта 2014 года о вхождении в состав России. А указ президента РФ Владимира Путина от 21 апреля 2014 года "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" поставил точку в спекуляциях на национальной теме в контексте Крыма, указала официальный представитель МИД России.По ее словам, бережное отношение к национальным традициям и культурному наследию всех без исключения народов Крыма лежит в основе развития и процветания полуострова. Любой желающий может убедиться в этом, лично приехав на полуостров, а не слушая "бредни" главы киевского режима, добавила Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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