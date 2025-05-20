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Зарубежные документальные фильмы покажут в сельских клубах в Крыму - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Зарубежные документальные фильмы покажут в сельских клубах в Крыму
Зарубежные документальные фильмы покажут в сельских клубах в Крыму - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Зарубежные документальные фильмы покажут в сельских клубах в Крыму
45 лент из разных стран и России покажут в Крыму в рамках VIII Крымского фестиваля документального кино "КрымДок". Как рассказала РИА Новости Крым одна из... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T08:56
2025-05-20T08:56
новости крыма
крым
сербия
узбекистан
киргизия
фестиваль "крымдок"
греция
беларусь
армения
таджикистан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 45 лент из разных стран и России покажут в Крыму в рамках VIII Крымского фестиваля документального кино "КрымДок". Как рассказала РИА Новости Крым одна из организаторов ежегодного кинофестиваля Елена Куценко, фильмы на прислали как из Европы, так и из Азии.Также в программе – ленты разного хронометаража крымских режиссеров, а также документалистов из разных регионов России. Заявки в том числе поступили из Греции, Республики Беларусь, Армении, Узбекистана, Таджикистана. Всего же на конкурс в 2025 году поступило 170 заявок, из которых в конкурсной программе участвуют 45: в номинациях "Крым на документальном экране", "Дебют" и "Крымские премьеры документального кино".Показ конкурсных работ стартует 20 мая в одном из кинотеатров Симферополя. Ленты продемонстрируют и в крымской глубинке.Все фильмы конкурсной программы покажут за четыре фестивальных дня, до 23 мая включительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, сербия, узбекистан, киргизия, фестиваль "крымдок", греция, беларусь, армения, таджикистан, кино, симферополь, белогорский район, советский район, нижнегорский район, ленинский район, сакский район, джанкойский район
Зарубежные документальные фильмы покажут в сельских клубах в Крыму

В крымском кинофестивале впервые участвуют документальные фильмы из Сербии и Узбекистана

08:56 20.05.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗрители в кинотеатре. Архивное фото
Зрители в кинотеатре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 45 лент из разных стран и России покажут в Крыму в рамках VIII Крымского фестиваля документального кино "КрымДок". Как рассказала РИА Новости Крым одна из организаторов ежегодного кинофестиваля Елена Куценко, фильмы на прислали как из Европы, так и из Азии.
"Узбекистан у нас впервые. Из Киргизии мы тоже получили фильм, но он не вошел в эту программу, мы его отстаивали на наш же фестиваль "Человек, познающий мир", Там более эпическая история, которая более подходит для него. Сербия у нас есть. К нам раньше приходили из этой страны фильмы, но в программу мы их не включали. В этом году включили", – сказала Куценко.
Также в программе – ленты разного хронометаража крымских режиссеров, а также документалистов из разных регионов России. Заявки в том числе поступили из Греции, Республики Беларусь, Армении, Узбекистана, Таджикистана. Всего же на конкурс в 2025 году поступило 170 заявок, из которых в конкурсной программе участвуют 45: в номинациях "Крым на документальном экране", "Дебют" и "Крымские премьеры документального кино".
Показ конкурсных работ стартует 20 мая в одном из кинотеатров Симферополя. Ленты продемонстрируют и в крымской глубинке.

"Мы предложили регионам, нашим учреждениям культуры подключиться и стать фестивальными площадками. У нас запросили показы Белогорский район, в Советском районе будет показ в сельском доме культуры в Заветном, в Нижнегорском районе в Желябовском доме культуры. Также с нами Ленинский, Сакский и Джанкойский районы и симферопольские школы", – перечислила Елена Куценко.

Все фильмы конкурсной программы покажут за четыре фестивальных дня, до 23 мая включительно.
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