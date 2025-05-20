https://crimea.ria.ru/20250520/zarubezhnye-dokumentalnye-filmy-pokazhut-v-selskikh-klubakh-v-krymu-1146538851.html

Зарубежные документальные фильмы покажут в сельских клубах в Крыму

Зарубежные документальные фильмы покажут в сельских клубах в Крыму - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Зарубежные документальные фильмы покажут в сельских клубах в Крыму

45 лент из разных стран и России покажут в Крыму в рамках VIII Крымского фестиваля документального кино "КрымДок". Как рассказала РИА Новости Крым одна из... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T08:56

2025-05-20T08:56

2025-05-20T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 45 лент из разных стран и России покажут в Крыму в рамках VIII Крымского фестиваля документального кино "КрымДок". Как рассказала РИА Новости Крым одна из организаторов ежегодного кинофестиваля Елена Куценко, фильмы на прислали как из Европы, так и из Азии.Также в программе – ленты разного хронометаража крымских режиссеров, а также документалистов из разных регионов России. Заявки в том числе поступили из Греции, Республики Беларусь, Армении, Узбекистана, Таджикистана. Всего же на конкурс в 2025 году поступило 170 заявок, из которых в конкурсной программе участвуют 45: в номинациях "Крым на документальном экране", "Дебют" и "Крымские премьеры документального кино".Показ конкурсных работ стартует 20 мая в одном из кинотеатров Симферополя. Ленты продемонстрируют и в крымской глубинке.Все фильмы конкурсной программы покажут за четыре фестивальных дня, до 23 мая включительно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250519/v-krymu-proydet-modnyy-pokaz-s-elementami-kostyumov-krymskikh-etnosov-1146421816.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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