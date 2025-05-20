Зарубежные документальные фильмы покажут в сельских клубах в Крыму
В крымском кинофестивале впервые участвуют документальные фильмы из Сербии и Узбекистана
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 45 лент из разных стран и России покажут в Крыму в рамках VIII Крымского фестиваля документального кино "КрымДок". Как рассказала РИА Новости Крым одна из организаторов ежегодного кинофестиваля Елена Куценко, фильмы на прислали как из Европы, так и из Азии.
"Узбекистан у нас впервые. Из Киргизии мы тоже получили фильм, но он не вошел в эту программу, мы его отстаивали на наш же фестиваль "Человек, познающий мир", Там более эпическая история, которая более подходит для него. Сербия у нас есть. К нам раньше приходили из этой страны фильмы, но в программу мы их не включали. В этом году включили", – сказала Куценко.
Также в программе – ленты разного хронометаража крымских режиссеров, а также документалистов из разных регионов России. Заявки в том числе поступили из Греции, Республики Беларусь, Армении, Узбекистана, Таджикистана. Всего же на конкурс в 2025 году поступило 170 заявок, из которых в конкурсной программе участвуют 45: в номинациях "Крым на документальном экране", "Дебют" и "Крымские премьеры документального кино".
Показ конкурсных работ стартует 20 мая в одном из кинотеатров Симферополя. Ленты продемонстрируют и в крымской глубинке.
"Мы предложили регионам, нашим учреждениям культуры подключиться и стать фестивальными площадками. У нас запросили показы Белогорский район, в Советском районе будет показ в сельском доме культуры в Заветном, в Нижнегорском районе в Желябовском доме культуры. Также с нами Ленинский, Сакский и Джанкойский районы и симферопольские школы", – перечислила Елена Куценко.
Все фильмы конкурсной программы покажут за четыре фестивальных дня, до 23 мая включительно.
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