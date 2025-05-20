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Ялта обесточена из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Ялта обесточена из-за аварии на сетях
Ялта обесточена из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Ялта обесточена из-за аварии на сетях
Ялтинские абоненты во вторник остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T16:13
2025-05-20T16:13
ялта
массандра
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
электричество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Ялтинские абоненты во вторник остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, без света остаются Ялта и прилегающий поселок Массандра. Ремонтные бригады уже работают над устранением аварии.Пять сел Симферопольского района ранее также оказались обесточены из-за аварии. Кроме того, во вторник несколько населенных пунктов Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма оставались без энергоснабжения. В "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды на полуострове. Возможны аварийные срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 110 и 35 кВ, а также в сетях 10-0,4 кВ, предупредили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблемуЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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РИА Новости Крым
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ялта, массандра, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электричество, новости крыма, крым
Ялта обесточена из-за аварии на сетях

Ялта во вторник осталась без света из-за аварии

16:13 20.05.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Ялтинские абоненты во вторник остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, без света остаются Ялта и прилегающий поселок Массандра. Ремонтные бригады уже работают над устранением аварии.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - проинформировали на предприятии.
Пять сел Симферопольского района ранее также оказались обесточены из-за аварии. Кроме того, во вторник несколько населенных пунктов Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма оставались без энергоснабжения. В "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды на полуострове. Возможны аварийные срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 110 и 35 кВ, а также в сетях 10-0,4 кВ, предупредили на предприятии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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