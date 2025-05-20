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Ялта обесточена из-за аварии на сетях

Ялта обесточена из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Ялта обесточена из-за аварии на сетях

Ялтинские абоненты во вторник остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T16:13

2025-05-20T16:13

2025-05-20T16:13

ялта

массандра

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электричество

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Ялтинские абоненты во вторник остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, без света остаются Ялта и прилегающий поселок Массандра. Ремонтные бригады уже работают над устранением аварии.Пять сел Симферопольского района ранее также оказались обесточены из-за аварии. Кроме того, во вторник несколько населенных пунктов Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма оставались без энергоснабжения. В "Крымэнерго" ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды на полуострове. Возможны аварийные срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 110 и 35 кВ, а также в сетях 10-0,4 кВ, предупредили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблемуЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

ялта

массандра

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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