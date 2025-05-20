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ВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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ВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое
ВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое - РИА Новости Крым, 20.05.2025
ВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое
Два мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по жилому сектору городов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T17:30
2025-05-20T17:30
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новая каховка
алешки
каховка
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Два мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по жилому сектору городов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, под вражеским огнем оказалась поликлиника в Каховке. Также за минувшие сутки ВСУ били по Голой Пристани, Васильевке, Князе-Григорьевке, Новой Маячке и Старой Збурьевке.15 мая новая врачебная амбулатория в селе Чонгар была уничтожена ударом ВСУ. По данным Сальдо, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей. Как уточнили в Минздраве России, при обстреле были ранены четыре человека. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 делБолее 100 мирных жителей России ранены и погибли от ударов ВСУ за неделюДля чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоров
херсонская область
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алешки
каховка
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новая каховка, алешки, каховка, новые регионы россии, новости
ВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое

В Херсонской области при ударах ВСУ по жилым домам ранены два мирных жителя – Сальдо

17:30 20.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ жилых домов в Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ жилых домов в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Два мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по жилому сектору городов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке пострадала 55-летняя женщина. Сейчас она в местной больнице. Обстрел многоквартирного дома в Алешках привел к ранению 89-летнего мужчины. Его госпитализировали в Алешкинскую центральную районную больницу", - написал Сальдо в Telegram.
Кроме того, под вражеским огнем оказалась поликлиника в Каховке. Также за минувшие сутки ВСУ били по Голой Пристани, Васильевке, Князе-Григорьевке, Новой Маячке и Старой Збурьевке.
15 мая новая врачебная амбулатория в селе Чонгар была уничтожена ударом ВСУ. По данным Сальдо, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей. Как уточнили в Минздраве России, при обстреле были ранены четыре человека.
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Херсонская областьВладимир СальдоОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовая КаховкаАлешкиКаховкаНовые регионы РоссииНовости
 
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