https://crimea.ria.ru/20250520/vsu-udarili-po-poliklinike-i-zhilym-domam-khersonschiny-raneny-dvoe-1146572126.html

ВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое

ВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое - РИА Новости Крым, 20.05.2025

ВСУ ударили по поликлинике и жилым домам Херсонщины: ранены двое

Два мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по жилому сектору городов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T17:30

2025-05-20T17:30

2025-05-20T17:30

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новая каховка

алешки

каховка

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Два мирных жителя пострадали при атаках украинских боевиков по жилому сектору городов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, под вражеским огнем оказалась поликлиника в Каховке. Также за минувшие сутки ВСУ били по Голой Пристани, Васильевке, Князе-Григорьевке, Новой Маячке и Старой Збурьевке.15 мая новая врачебная амбулатория в селе Чонгар была уничтожена ударом ВСУ. По данным Сальдо, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей. Как уточнили в Минздраве России, при обстреле были ранены четыре человека. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 делБолее 100 мирных жителей России ранены и погибли от ударов ВСУ за неделюДля чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоров

херсонская область

новая каховка

алешки

каховка

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новая каховка, алешки, каховка, новые регионы россии, новости