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В Севастополе возобновили работу морского транспорта
В Севастополе возобновили работу морского транспорта - РИА Новости Крым, 20.05.2025
В Севастополе возобновили работу морского транспорта
Паромы и катера в Севастополе возобновили движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T22:06
2025-05-20T22:06
2025-05-20T22:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Ранее во вторник в дептрансе сообщали о временной приостановке движения катеров на линии Графская пристань - Северная из-за непогоды.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги. 20 мая в Севастополе усилился западный ветер до 20 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе возобновили работу морского транспорта
В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта
22:06 20.05.2025 (обновлено: 22:14 20.05.2025)