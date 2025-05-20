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В Севастополе возобновили работу морского транспорта

В Севастополе возобновили работу морского транспорта - РИА Новости Крым, 20.05.2025

В Севастополе возобновили работу морского транспорта

Паромы и катера в Севастополе возобновили движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T22:06

2025-05-20T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновили движение через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Ранее во вторник в дептрансе сообщали о временной приостановке движения катеров на линии Графская пристань - Северная из-за непогоды.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги. 20 мая в Севастополе усилился западный ветер до 20 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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