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В Севастополе остановлено движение катеров

В Севастополе остановлено движение катеров - РИА Новости Крым, 20.05.2025

В Севастополе остановлено движение катеров

В Севастополе вечером во вторник приостановили движение катеров на северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T19:20

2025-05-20T19:20

2025-05-20T19:20

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник приостановили движение катеров на северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для работы на компенсационном маршруте организован подвижной состав, уточнили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.20 мая в Севастополе усилился западный ветер до 20 метров в секунду. Ранее в Крыму "Крымэнерго" ввел режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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