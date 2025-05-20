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В Севастополе остановлено движение катеров
В Севастополе остановлено движение катеров - РИА Новости Крым, 20.05.2025
В Севастополе остановлено движение катеров
В Севастополе вечером во вторник приостановили движение катеров на северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T19:20
2025-05-20T19:20
2025-05-20T19:20
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник приостановили движение катеров на северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для работы на компенсационном маршруте организован подвижной состав, уточнили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.20 мая в Севастополе усилился западный ветер до 20 метров в секунду. Ранее в Крыму "Крымэнерго" ввел режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе остановлено движение катеров
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение катеров с Графской пристани