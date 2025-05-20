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В Коктебеле откроют пляж базы отдыха "Прибой"

В Коктебеле откроют пляж базы отдыха "Прибой" - РИА Новости Крым, 20.05.2025

В Коктебеле откроют пляж базы отдыха "Прибой"

В Коктебеле к началу лета откроют пляж базы отдыха "Прибой". Об этом сообщил первый замглавы администрации Феодосии Владимир Ким. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T08:35

2025-05-20T08:35

2025-05-20T08:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Коктебеле к началу лета откроют пляж базы отдыха "Прибой". Об этом сообщил первый замглавы администрации Феодосии Владимир Ким.Также Ким отметил, что в течение всего купального сезона пляж будет содержаться в надлежащем санитарном состоянии.Ранее глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин сообщил, что работы по строительству новой набережной в Коктебеле идут без срывов планов и завершатся в ноябре.Реконструкция набережной Коктебеля ведется в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". По проекту, протяженность новой набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также оборудуют волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Площадь Волошина обустроят в рамках отдельного проекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаКогда в Крыму полностью канализуют курортный поселок КоктебельКоктебель "на ремонте" - где купаться и как развлекаться в поселке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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