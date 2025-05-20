В Коктебеле откроют пляж базы отдыха "Прибой"
В Коктебеле к 1 июня откроют пляж базы отдыха "Прибой" – власти
© Первый заместитель главы администрации города ФеодосииВ Коктебеле откроют пляж базы отдыха "Прибой"
© Первый заместитель главы администрации города Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Коктебеле к началу лета откроют пляж базы отдыха "Прибой". Об этом сообщил первый замглавы администрации Феодосии Владимир Ким.
"Пляж базы отдыха "Прибой" в Коктебеле будет открыт. Вопрос по этому пляжу жители поселка поднимали на встрече 10 мая. На прошлой неделе переговорил с собственником базы. К 1 июня пляж подготовят. Вход будет открыт с 8:00 до 20:00", – проинформировал замглавы администрации.
Также Ким отметил, что в течение всего купального сезона пляж будет содержаться в надлежащем санитарном состоянии.
Ранее глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин сообщил, что работы по строительству новой набережной в Коктебеле идут без срывов планов и завершатся в ноябре.
Реконструкция набережной Коктебеля ведется в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". По проекту, протяженность новой набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также оборудуют волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Площадь Волошина обустроят в рамках отдельного проекта.
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