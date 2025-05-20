https://crimea.ria.ru/20250520/v-feodosii-sozdadut-novye-rabochie-mesta-i-vlozhat-milliard-v-razvitie-1146567158.html

В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие

В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие - РИА Новости Крым, 20.05.2025

В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие

В индустриальном парке "Феодосия" готовятся к реализации нескольких значимых для Крыма проектов. Объем инвестиций – до миллиарда рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T21:38

2025-05-20T21:38

2025-05-20T21:38

юрий гоцанюк

феодосия

новости крыма

крым

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/14/1146567657_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a60c5bcfcbcf99090fef17e820e8fca7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В индустриальном парке "Феодосия" готовятся к реализации нескольких значимых для Крыма проектов. Объем инвестиций – до миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Гоцанюк добавил, что среди ключевых направлений производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций. А также производство полиэтиленовых труб, переработка стекла и изготовление резиновой крошки."Эффективная работа промышленного кластера ускорит экономическое развитие региона, создаст новые рабочие места и повысит уровень жизни крымчан", – подытожил председатель Совмина РК.Ранее сообщалось, что в Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судостроители получат рекордную поддержку от кабминаЗемля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержкиВ России растет производства беспилотных авиасистем

https://crimea.ria.ru/20250516/krym-poluchil-bolee-2-trillionov-rubley-investitsiy-za-10-let-1146483036.html

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, феодосия, новости крыма, крым, инвестиции