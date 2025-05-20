В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В индустриальном парке "Феодосия" готовятся к реализации нескольких значимых для Крыма проектов. Объем инвестиций – до миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Гоцанюк добавил, что среди ключевых направлений производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций. А также производство полиэтиленовых труб, переработка стекла и изготовление резиновой крошки."Эффективная работа промышленного кластера ускорит экономическое развитие региона, создаст новые рабочие места и повысит уровень жизни крымчан", – подытожил председатель Совмина РК.Ранее сообщалось, что в Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судостроители получат рекордную поддержку от кабминаЗемля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержкиВ России растет производства беспилотных авиасистем
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В индустриальном парке "Феодосия" готовятся к реализации нескольких значимых для Крыма проектов. Объем инвестиций – до миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Заключены соглашения с девятью потенциальными резидентами, готовыми приступить к работе. Объем инвестиций варьируется от 75 миллионов до 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Гоцанюк добавил, что среди ключевых направлений производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций. А также производство полиэтиленовых труб, переработка стекла и изготовление резиновой крошки.
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