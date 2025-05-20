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В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие
В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие - РИА Новости Крым, 20.05.2025
В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие
В индустриальном парке "Феодосия" готовятся к реализации нескольких значимых для Крыма проектов. Объем инвестиций – до миллиарда рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T21:38
2025-05-20T21:38
юрий гоцанюк
феодосия
новости крыма
крым
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В индустриальном парке "Феодосия" готовятся к реализации нескольких значимых для Крыма проектов. Объем инвестиций – до миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Гоцанюк добавил, что среди ключевых направлений производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций. А также производство полиэтиленовых труб, переработка стекла и изготовление резиновой крошки."Эффективная работа промышленного кластера ускорит экономическое развитие региона, создаст новые рабочие места и повысит уровень жизни крымчан", – подытожил председатель Совмина РК.Ранее сообщалось, что в Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судостроители получат рекордную поддержку от кабминаЗемля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержкиВ России растет производства беспилотных авиасистем
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юрий гоцанюк, феодосия, новости крыма, крым, инвестиции
В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие

В индустриальном парке "Феодосия" планируют реализовать проекты на миллиард рублей

21:38 20.05.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСовещание
Совещание
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В индустриальном парке "Феодосия" готовятся к реализации нескольких значимых для Крыма проектов. Объем инвестиций – до миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Заключены соглашения с девятью потенциальными резидентами, готовыми приступить к работе. Объем инвестиций варьируется от 75 миллионов до 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Гоцанюк добавил, что среди ключевых направлений производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций. А также производство полиэтиленовых труб, переработка стекла и изготовление резиновой крошки.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ индустриальном парке "Феодосия" планируют реализовать проекты на миллиард рублей
В индустриальном парке Феодосия планируют реализовать проекты на миллиард рублей
1 из 2
В индустриальном парке "Феодосия" планируют реализовать проекты на миллиард рублей
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ индустриальном парке "Феодосия" планируют реализовать проекты на миллиард рублей
В индустриальном парке Феодосия планируют реализовать проекты на миллиард рублей
2 из 2
В индустриальном парке "Феодосия" планируют реализовать проекты на миллиард рублей
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
1 из 2
В индустриальном парке "Феодосия" планируют реализовать проекты на миллиард рублей
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
2 из 2
В индустриальном парке "Феодосия" планируют реализовать проекты на миллиард рублей
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
"Эффективная работа промышленного кластера ускорит экономическое развитие региона, создаст новые рабочие места и повысит уровень жизни крымчан", – подытожил председатель Совмина РК.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей.
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