https://crimea.ria.ru/20250520/ugrozy-kremlyu-i-sanktsii-protiv-khersonesa--glavnoe-za-den-1146573114.html

Угрозы Кремлю и санкции против Херсонеса – главное за день

Угрозы Кремлю и санкции против Херсонеса – главное за день - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Угрозы Кремлю и санкции против Херсонеса – главное за день

Угрозы терактов ВСУ в районе Кремля и Красной площади в канун Дня Победы. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" попал в 17-ый пакет антироссийских санкций... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T22:52

2025-05-20T22:52

2025-05-20T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Угрозы терактов ВСУ в районе Кремля и Красной площади в канун Дня Победы. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" попал в 17-ый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах в Севастополе. Новые правила приема в вузы на платной основе. Летний график движения электричек и пригородных поездов в Крыму.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Угрозы терактов в районе КремляВ преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, о предотвращении угроз терактов у стен Кремля рассказал президент РФ Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе телефонной беседы, которая состоялась накануне вечером.Санкции ЕС против ХерсонесаСовет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас во вторник. В новый пакет антироссийских санкций включены порядка 200 судов, которые в Брюсселе связывают с РФ, а также 75 физических и юридических лиц. Помимо крупных компаний и оборонных предприятий, в черный список попал музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе. Санкции Европейского союза в отношении директора и самого музея-заповедника – безосновательные и нелогичные, культура должна быть вне политики, заявили в пресс-службе учреждения.Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций, сообщил во вторник портал Axios.Воровство на оборонзаказах в СевастополеУголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах возбуждено в Севастополе в отношении местного предпринимателя, сообщили во вторник в пресс-службе Следкома РФ. С 2023 по 2024 год бизнесмен заключал многомиллионные госконтракты с Минобороны РФ на поставку древесины. В отчетах предприниматель представлял фиктивные документы о качестве и стоимости товара. Таким образом, злоумышленник украл более 176 млн рублей государственных средств.Новые правила приема в вузыС 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила приема в вузы на платной основе. Госдума приняла во втором и третьих чтениях законопроект, который дает правительству полномочия контролировать стоимость обучения, объемы набора и направления подготовки. Теперь федеральные власти смогут напрямую влиять на формирование стоимости за образовательные услуги в вузах, определять, сколько студентов и на какие специальности смогут быть приняты на внебюджетные места. Кроме того, кабмин будет устанавливать условия для предоставления образовательных кредитов с господдержкой – включая перечень профессий и научных специальностей, приоритетных для страны.Летний график электричек в КрымуЭлектрички в Крыму с конца мая будут ходить по летнему графику. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Расписание действует с 31 мая по 30 сентября 2025 года включительно. В новом летнем графике скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Крыма. Кроме того, будут запущены шесть дополнительных поездов по трем направлениям: Евпатория – Соленое Озеро; Евпатория – Симферополь и Феодосия – Владиславовка. Новое расписание составлено для удобства пересадок на поезда дальнего следования на узловых станциях Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250520/razvozhaev-nazval-srednevekovym-varvarstvom-sanktsii-es-protiv-khersonesa-1146572930.html

https://crimea.ria.ru/20250520/iskander-unichtozhil-do-70-soldat-brigady-spetsnaznacheniya-vsu-v-shostke-1146576798.html

https://crimea.ria.ru/20250520/stala-izvestna-prichina-gospitalizatsii-detey-v-shkole-alushty-1146575532.html

https://crimea.ria.ru/20250520/zvuk-istseleniya-i-radosti-kak-stolyar-iz-kryma-stal-frontovym-zvonarem-1146564085.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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