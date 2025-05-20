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Угрозы Кремлю и санкции против Херсонеса – главное за день - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Угрозы Кремлю и санкции против Херсонеса – главное за день
Угрозы Кремлю и санкции против Херсонеса – главное за день - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Угрозы Кремлю и санкции против Херсонеса – главное за день
Угрозы терактов ВСУ в районе Кремля и Красной площади в канун Дня Победы. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" попал в 17-ый пакет антироссийских санкций... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T22:52
2025-05-20T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Угрозы терактов ВСУ в районе Кремля и Красной площади в канун Дня Победы. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" попал в 17-ый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах в Севастополе. Новые правила приема в вузы на платной основе. Летний график движения электричек и пригородных поездов в Крыму.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Угрозы терактов в районе КремляВ преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, о предотвращении угроз терактов у стен Кремля рассказал президент РФ Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе телефонной беседы, которая состоялась накануне вечером.Санкции ЕС против ХерсонесаСовет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас во вторник. В новый пакет антироссийских санкций включены порядка 200 судов, которые в Брюсселе связывают с РФ, а также 75 физических и юридических лиц. Помимо крупных компаний и оборонных предприятий, в черный список попал музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе. Санкции Европейского союза в отношении директора и самого музея-заповедника – безосновательные и нелогичные, культура должна быть вне политики, заявили в пресс-службе учреждения.Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций, сообщил во вторник портал Axios.Воровство на оборонзаказах в СевастополеУголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах возбуждено в Севастополе в отношении местного предпринимателя, сообщили во вторник в пресс-службе Следкома РФ. С 2023 по 2024 год бизнесмен заключал многомиллионные госконтракты с Минобороны РФ на поставку древесины. В отчетах предприниматель представлял фиктивные документы о качестве и стоимости товара. Таким образом, злоумышленник украл более 176 млн рублей государственных средств.Новые правила приема в вузыС 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила приема в вузы на платной основе. Госдума приняла во втором и третьих чтениях законопроект, который дает правительству полномочия контролировать стоимость обучения, объемы набора и направления подготовки. Теперь федеральные власти смогут напрямую влиять на формирование стоимости за образовательные услуги в вузах, определять, сколько студентов и на какие специальности смогут быть приняты на внебюджетные места. Кроме того, кабмин будет устанавливать условия для предоставления образовательных кредитов с господдержкой – включая перечень профессий и научных специальностей, приоритетных для страны.Летний график электричек в КрымуЭлектрички в Крыму с конца мая будут ходить по летнему графику. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Расписание действует с 31 мая по 30 сентября 2025 года включительно. В новом летнем графике скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Крыма. Кроме того, будут запущены шесть дополнительных поездов по трем направлениям: Евпатория – Соленое Озеро; Евпатория – Симферополь и Феодосия – Владиславовка. Новое расписание составлено для удобства пересадок на поезда дальнего следования на узловых станциях Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250520/rezhim-chs-mogut-vvesti-v-krymu-iz-za-neurozhaya-1146573389.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, новости, новости крыма, новости севастополя, санкции, в мире, политика, образование в россии, высшее образование
Угрозы Кремлю и санкции против Херсонеса – главное за день

Угрозы терактов возле Кремля и санкции ЕС против Херсонеса Таврического – главное за день

22:52 20.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevАнтичные развалины и Владимирский собор в музее-заповеднике "Херсонес таврический"
Античные развалины и Владимирский собор в музее-заповеднике Херсонес таврический - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Угрозы терактов ВСУ в районе Кремля и Красной площади в канун Дня Победы. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" попал в 17-ый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах в Севастополе. Новые правила приема в вузы на платной основе. Летний график движения электричек и пригородных поездов в Крыму.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.

Угрозы терактов в районе Кремля

В преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, о предотвращении угроз терактов у стен Кремля рассказал президент РФ Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе телефонной беседы, которая состоялась накануне вечером.
сады в Белгорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
18:12
Режим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая

Санкции ЕС против Херсонеса

Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас во вторник. В новый пакет антироссийских санкций включены порядка 200 судов, которые в Брюсселе связывают с РФ, а также 75 физических и юридических лиц.
Помимо крупных компаний и оборонных предприятий, в черный список попал музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе. Санкции Европейского союза в отношении директора и самого музея-заповедника – безосновательные и нелогичные, культура должна быть вне политики, заявили в пресс-службе учреждения.
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций, сообщил во вторник портал Axios.
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
17:52
Развожаев назвал средневековым варварством санкции ЕС против Херсонеса

Воровство на оборонзаказах в Севастополе

Уголовное дело о многомиллионном хищении на государственных оборонных заказах возбуждено в Севастополе в отношении местного предпринимателя, сообщили во вторник в пресс-службе Следкома РФ. С 2023 по 2024 год бизнесмен заключал многомиллионные госконтракты с Минобороны РФ на поставку древесины. В отчетах предприниматель представлял фиктивные документы о качестве и стоимости товара. Таким образом, злоумышленник украл более 176 млн рублей государственных средств.
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
20:46
"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке

Новые правила приема в вузы

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила приема в вузы на платной основе. Госдума приняла во втором и третьих чтениях законопроект, который дает правительству полномочия контролировать стоимость обучения, объемы набора и направления подготовки.
Теперь федеральные власти смогут напрямую влиять на формирование стоимости за образовательные услуги в вузах, определять, сколько студентов и на какие специальности смогут быть приняты на внебюджетные места. Кроме того, кабмин будет устанавливать условия для предоставления образовательных кредитов с господдержкой – включая перечень профессий и научных специальностей, приоритетных для страны.
В школах Москвы усилили меры профилактики в связи в коронавирусом - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Летний график электричек в Крыму

Электрички в Крыму с конца мая будут ходить по летнему графику. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Расписание действует с 31 мая по 30 сентября 2025 года включительно. В новом летнем графике скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Крыма.
Кроме того, будут запущены шесть дополнительных поездов по трем направлениям: Евпатория – Соленое Озеро; Евпатория – Симферополь и Феодосия – Владиславовка. Новое расписание составлено для удобства пересадок на поезда дальнего следования на узловых станциях Крыма.
Вадим Мартовой - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
19:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
Звук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем
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Заголовок открываемого материала
22:52Угрозы Кремлю и санкции против Херсонеса – главное за день
22:24Как в Крыму участникам СВО получить деньги вместо участка земли
22:1915 беспилотников сбили над регионами России
22:06В Севастополе возобновили работу морского транспорта
21:58Киеву не хватает 12 миллиардов долларов на содержание ВСУ
21:38В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие
20:59На Крым несется ураганный ветер – шквал обрушится в ближайшие часы
20:46"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке
20:37В Крыму уничтожили более 40 тонн еды со складов и прилавков – причины
20:14Мошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схеме
19:59В Севастополе появится акватермальный комплекс
19:46Стала известна причина госпитализации детей в школе Алушты
19:39Лето не за горами: чем займутся крымчане в теплое время года
19:20В Севастополе остановлено движение катеров
19:06Звук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем
18:56Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта
18:33В США признали неспособность ВСУ победить и пообещали Киеву Patriot
18:12Режим ЧС могут ввести в Крыму из-за неурожая
17:52Развожаев назвал средневековым варварством санкции ЕС против Херсонеса
17:41Медведев допустил вариант безоговорочной капитуляции Украины
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