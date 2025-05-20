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Стала известна причина госпитализации детей в школе Алушты - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Стала известна причина госпитализации детей в школе Алушты
Стала известна причина госпитализации детей в школе Алушты - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Стала известна причина госпитализации детей в школе Алушты
Причиной заболевания учеников школы №3 в Алуште стал норовирус. На данный момент устанавливается источник заражения, сообщила глава администрации города Галина... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T19:46
2025-05-20T19:46
крым
алушта
галина огнева
отравление
дети
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Причиной заболевания учеников школы №3 в Алуште стал норовирус. На данный момент устанавливается источник заражения, сообщила глава администрации города Галина Огнева.Глава администрации опубликовала протокол испытаний "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе" после оценки состояния пищеблока в школе. Согласно данным исследования, в смывах в обеденном зале, горячем, холодном, мясном и овощном цехах патоген не обнаружен.16 мая глава администрации Алушты Елена Сергеева сообщила, что несколько учеников школы №3 им. Крисанова попали в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. По факту произошедшего была создали комиссию, в школу направили специалистов Роспотребнадзора и управления образования города для расследования инцидента.Позже в этот день в минздраве Крыма уточнили, что в больницу с расстройством госпитализированы пятеро школьников. Обследование выявило у двоих детей симптомы острого гастроэнтероколита, они проходят лечение в медучреждении, троим назначено амбулаторное лечение.17 мая в министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили о приостановке работы пищеблока в школе №3.Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю инициировало процессуальную проверку инцидента. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.В Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю отметили, что в ходе эпидемиологического расследования были выявлены нарушения. В адрес директора школы, оператора питания и "Алуштинской ЦГБ" выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, галина огнева, отравление, дети, школа, общество, новости крыма
Стала известна причина госпитализации детей в школе Алушты

Ученики школы №3 в Алуште заразились норовирусом – власти

19:46 20.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ школах Москвы усилили меры профилактики в связи в коронавирусом
В школах Москвы усилили меры профилактики в связи в коронавирусом - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Причиной заболевания учеников школы №3 в Алуште стал норовирус. На данный момент устанавливается источник заражения, сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"По состоянию на 20 мая 2025 года продолжается эпидемиологическое расследование по факту заболевания детей в школе №3 города Алушты. Причины возникновения источника выявленной инфекции (норовируса) устанавливаются", - написала она в Telegram.
Глава администрации опубликовала протокол испытаний "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе" после оценки состояния пищеблока в школе. Согласно данным исследования, в смывах в обеденном зале, горячем, холодном, мясном и овощном цехах патоген не обнаружен.
16 мая глава администрации Алушты Елена Сергеева сообщила, что несколько учеников школы №3 им. Крисанова попали в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. По факту произошедшего была создали комиссию, в школу направили специалистов Роспотребнадзора и управления образования города для расследования инцидента.
Позже в этот день в минздраве Крыма уточнили, что в больницу с расстройством госпитализированы пятеро школьников. Обследование выявило у двоих детей симптомы острого гастроэнтероколита, они проходят лечение в медучреждении, троим назначено амбулаторное лечение.
17 мая в министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили о приостановке работы пищеблока в школе №3.
Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю инициировало процессуальную проверку инцидента. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.
В Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю отметили, что в ходе эпидемиологического расследования были выявлены нарушения. В адрес директора школы, оператора питания и "Алуштинской ЦГБ" выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
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КрымАлуштаГалина ОгневаОтравлениедетиШколаОбществоНовости Крыма
 
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