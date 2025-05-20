https://crimea.ria.ru/20250520/stala-izvestna-prichina-gospitalizatsii-detey-v-shkole-alushty-1146575532.html

Стала известна причина госпитализации детей в школе Алушты

Стала известна причина госпитализации детей в школе Алушты - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Стала известна причина госпитализации детей в школе Алушты

Причиной заболевания учеников школы №3 в Алуште стал норовирус. На данный момент устанавливается источник заражения, сообщила глава администрации города Галина... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T19:46

2025-05-20T19:46

2025-05-20T19:46

крым

алушта

галина огнева

отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Причиной заболевания учеников школы №3 в Алуште стал норовирус. На данный момент устанавливается источник заражения, сообщила глава администрации города Галина Огнева.Глава администрации опубликовала протокол испытаний "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе" после оценки состояния пищеблока в школе. Согласно данным исследования, в смывах в обеденном зале, горячем, холодном, мясном и овощном цехах патоген не обнаружен.16 мая глава администрации Алушты Елена Сергеева сообщила, что несколько учеников школы №3 им. Крисанова попали в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. По факту произошедшего была создали комиссию, в школу направили специалистов Роспотребнадзора и управления образования города для расследования инцидента.Позже в этот день в минздраве Крыма уточнили, что в больницу с расстройством госпитализированы пятеро школьников. Обследование выявило у двоих детей симптомы острого гастроэнтероколита, они проходят лечение в медучреждении, троим назначено амбулаторное лечение.17 мая в министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили о приостановке работы пищеблока в школе №3.Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю инициировало процессуальную проверку инцидента. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.В Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю отметили, что в ходе эпидемиологического расследования были выявлены нарушения. В адрес директора школы, оператора питания и "Алуштинской ЦГБ" выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, отравление, дети, школа, общество, новости крыма