https://crimea.ria.ru/20250520/sluzhba-po-kontraktu-dlya-lits-bez-grazhdanstva-proekt-prinyat-v-i-chtenii-1146571670.html

Служба по контракту для лиц без гражданства: проект принят в I чтении

Служба по контракту для лиц без гражданства: проект принят в I чтении - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Служба по контракту для лиц без гражданства: проект принят в I чтении

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит лицам без гражданства проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T17:21

2025-05-20T17:21

2025-05-20T17:21

государственная дума рф

закон и право

армия и флот

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новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит лицам без гражданства проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.Документ подготовлен правительством и вносит изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Он предусматривает, что иностранные граждане без официального статуса смогут заключать контракт с Минобороны России на общих основаниях.Помимо основного закона о воинской службе, законопроект предлагает внести изменения еще в шесть федеральных законов, включая: "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О системе государственной службы в Российской Федерации", "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и "О гражданстве Российской Федерации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветеранаНовый порядок призыва на срочную службу одобрил СовфедКрымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, армия и флот, служба по контракту, новости, россия