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Служба по контракту для лиц без гражданства: проект принят в I чтении - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Служба по контракту для лиц без гражданства: проект принят в I чтении
Служба по контракту для лиц без гражданства: проект принят в I чтении - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Служба по контракту для лиц без гражданства: проект принят в I чтении
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит лицам без гражданства проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T17:21
2025-05-20T17:21
государственная дума рф
закон и право
армия и флот
служба по контракту
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит лицам без гражданства проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.Документ подготовлен правительством и вносит изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Он предусматривает, что иностранные граждане без официального статуса смогут заключать контракт с Минобороны России на общих основаниях.Помимо основного закона о воинской службе, законопроект предлагает внести изменения еще в шесть федеральных законов, включая: "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О системе государственной службы в Российской Федерации", "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и "О гражданстве Российской Федерации".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветеранаНовый порядок призыва на срочную службу одобрил СовфедКрымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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государственная дума рф, закон и право, армия и флот, служба по контракту, новости, россия
Служба по контракту для лиц без гражданства: проект принят в I чтении

Госдума в I чтении одобрила законопроект о службе по контракту для лиц без гражданства

17:21 20.05.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит лицам без гражданства проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ подготовлен правительством и вносит изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Он предусматривает, что иностранные граждане без официального статуса смогут заключать контракт с Минобороны России на общих основаниях.
Помимо основного закона о воинской службе, законопроект предлагает внести изменения еще в шесть федеральных законов, включая: "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О системе государственной службы в Российской Федерации", "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и "О гражданстве Российской Федерации".
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Государственная Дума РФЗакон и правоАрмия и флотСлужба по контрактуНовостиРоссия
 
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