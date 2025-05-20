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Сбежать не удастся: что ждет Зеленского

Сбежать не удастся: что ждет Зеленского - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Сбежать не удастся: что ждет Зеленского

Правление Владимира Зеленского привело Украину к катастрофе и поставило страну на грань исчезновения, при этом участь его самого как носителя опасного для... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T13:33

2025-05-20T13:33

2025-05-20T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Правление Владимира Зеленского привело Украину к катастрофе и поставило страну на грань исчезновения, при этом участь его самого как носителя опасного для западных элит компромата незавидна. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.Шесть лет назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины после победы на выборах с результатом 73,22%. Год назад, в мае 2024 года, истек срок его полномочий согласно конституции страны.Эксперт отметил, что продолжающийся вооруженный конфликт на Украине и огромные жертвы среди ее граждан также являются прямым результатом деятельности главы киевского режима и его приближенных, которые фактически "толкнули украинский народ на коллективное самоубийство".Причем ответственность Зеленского и его команды за эти деяния, по словам политолога, является "не коллективной, а персональной", и каждый день затягивания переговоров по мирному урегулированию ведет к тому, что граждан Украины гибнет на фронте все больше и больше.Что касается участи самого главы режима в Киеве, то она, по мнению политолога, незавидна. По его словам, Зеленский нужен коллективному Западу исключительно для завершения подписаний разного рода соглашений, которые позволят "ободрать Украину как липку, использовать ее как сырьевую базу". В то же время он является и "опасным свидетелем". "Он видел, как "пилились" и куда уходили выделяемые Украине деньги. Зеленский – носитель компромата на большое количество высокопоставленных чиновников, в том числе США", – пояснил аналитик.При этом Зеленский не тот человек, который будет держать язык за зубами, считает эксперт, и рано или поздно он начнет публично выдавать свои секреты.Однако сбежать куда-либо, как это сделали некоторые представители нацистского режима в Третьем рейхе, скрывшись в странах Латинской Америки после поражения Германии, Зеленскому не удастся, уверен эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Раде обвинили Зеленского в политическом шантажеТеррорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы ЗеленскогоЯвные параллели: Зеленский действует по лекалам гитлеровской Германии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, мнения, андрей манойло, в мире