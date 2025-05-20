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Разговор Путина и Трампа: три ошеломляющих фактора для Европы

Разговор Путина и Трампа: три ошеломляющих фактора для Европы - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Разговор Путина и Трампа: три ошеломляющих фактора для Европы

Европейские лидеры "ошеломлены" итогами разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку все еще надеются спровоцировать Штаты на... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T09:42

2025-05-20T09:42

2025-05-20T10:08

алексей пушков

мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Европейские лидеры "ошеломлены" итогами разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку все еще надеются спровоцировать Штаты на прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.Издание Financial Times в своей публикации отметило, что итоги телефонного разговора Путина и Трампа "ошеломили" лидеров Евросоюза.По словам политика, европейские лидеры "по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практикой посылки", что России можно нанести стратегическое поражение. Но Дональд Трамп так не считает. Более того, по мнению сенатора, президент США убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией."В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. Таким образом, одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа", - подчеркнул Пушков.Сенатор полагает, что Трамп не хочет втягивать США в острую фазу конфронтации с РФ, которая будет опасной и невыгодной для самих Штатов.По мнению политика, американский лидер "не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России" и убежден, что поддержание диалога с руководством России отвечает интересам США и является важной для себя задачей.Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся накануне. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа – главноеСроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойУкраина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский

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алексей пушков, мнения, политика, европа, дональд трамп, сша, новости, россия, украина, владимир путин (политик), переговоры