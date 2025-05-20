https://crimea.ria.ru/20250520/oshelomleny-kak-otreagirovali-v-evrosoyuze-na-razgovor-putina-s-trampom-1146555136.html

Ошеломлены: как отреагировали в Евросоюзе на разговор Путина с Трампом

Ошеломлены: как отреагировали в Евросоюзе на разговор Путина с Трампом - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Ошеломлены: как отреагировали в Евросоюзе на разговор Путина с Трампом

Итоги разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся накануне, ошеломили лидеров Евросоюза. Об... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T08:16

2025-05-20T08:16

2025-05-20T08:22

новости

европейский союз (ес)

владимир путин (политик)

дональд трамп

переговоры

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/64/1110856499_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ea7777b91f0c96935ecbc01c14348eda.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Итоги разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся накануне, ошеломили лидеров Евросоюза. Об этом пишет издание Financial Times.Сразу после телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп рассказал о сути беседы главе киевского режима Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии. В издании уточняют, что источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал глава Белого дома.Также издание подчеркивает, что Путин не высказал существенных изменений в позиции Кремля, в то время как Зеленский умолял американского лидера не дистанцироваться от усилий по урегулированию конфликта на Украине.Кроме того, в публикации отмечается, что глава Белого дома решил оставить роль посредника между Москвой и Киевом. Странам предстоит вести только прямые переговоры, считает Financial Times.После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся накануне. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа – главноеСроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойУкраина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, европейский союз (ес), владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, политика, украина