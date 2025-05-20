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Ошеломлены: как отреагировали в Евросоюзе на разговор Путина с Трампом - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Ошеломлены: как отреагировали в Евросоюзе на разговор Путина с Трампом
Ошеломлены: как отреагировали в Евросоюзе на разговор Путина с Трампом - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Ошеломлены: как отреагировали в Евросоюзе на разговор Путина с Трампом
Итоги разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся накануне, ошеломили лидеров Евросоюза. Об... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T08:16
2025-05-20T08:22
новости
европейский союз (ес)
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Итоги разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся накануне, ошеломили лидеров Евросоюза. Об этом пишет издание Financial Times.Сразу после телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп рассказал о сути беседы главе киевского режима Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии. В издании уточняют, что источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал глава Белого дома.Также издание подчеркивает, что Путин не высказал существенных изменений в позиции Кремля, в то время как Зеленский умолял американского лидера не дистанцироваться от усилий по урегулированию конфликта на Украине.Кроме того, в публикации отмечается, что глава Белого дома решил оставить роль посредника между Москвой и Киевом. Странам предстоит вести только прямые переговоры, считает Financial Times.После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся накануне. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа – главноеСроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойУкраина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
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новости, европейский союз (ес), владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, политика, украина
Ошеломлены: как отреагировали в Евросоюзе на разговор Путина с Трампом

Разговор Путина с Трампом ошеломил лидеров стран Евросоюза

08:16 20.05.2025 (обновлено: 08:22 20.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Итоги разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся накануне, ошеломили лидеров Евросоюза. Об этом пишет издание Financial Times.
Сразу после телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп рассказал о сути беседы главе киевского режима Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии. В издании уточняют, что источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал глава Белого дома.

"Лидеры были ошеломлены описанием президентом США того, о чем было договорено. Они добавили, что было ясно, что Трамп не готов оказывать большее давление на Путина", – сказано в публикации.

Также издание подчеркивает, что Путин не высказал существенных изменений в позиции Кремля, в то время как Зеленский умолял американского лидера не дистанцироваться от усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Кроме того, в публикации отмечается, что глава Белого дома решил оставить роль посредника между Москвой и Киевом. Странам предстоит вести только прямые переговоры, считает Financial Times.
После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.
Двухчасовой телефонный разговор президентов России и США состоялся накануне. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
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