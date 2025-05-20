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Новости СВО – Киев каждые сутки теряет тысячи боевиков и танки - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Новости СВО – Киев каждые сутки теряет тысячи боевиков и танки
Новости СВО – Киев каждые сутки теряет тысячи боевиков и танки - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Новости СВО – Киев каждые сутки теряет тысячи боевиков и танки
Еще 1290 украинских боевиков, три вражеских танка и другие вооружения и техника противника уничтожены российскими войсками на всех направлениях фронта за сутки. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T16:44
2025-05-20T16:44
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Еще 1290 украинских боевиков, три вражеских танка и другие вооружения и техника противника уничтожены российскими войсками на всех направлениях фронта за сутки. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" разбиты до 155 боевиков ВСУ, два вражеских танка, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Бойцы группы "Запад" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 240 человек, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус", два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 265 солдат, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия, пять складов боеприпасов.Военнослужащие "Центра" ликвидировали до 425 боевиков, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 155 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 50 неонацистов, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов.Российские средства ПВО сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 89 беспилотников.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 807 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 424 танка и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 085 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 704 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условие224 дня на спасение: два года назад освободили АртемовскМеморандум России и Украины: при каких условиях возможен мир
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО – Киев каждые сутки теряет тысячи боевиков и танки

ВСУ за сутки боев потеряли еще 1290 боевиков и три танка

16:44 20.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Еще 1290 украинских боевиков, три вражеских танка и другие вооружения и техника противника уничтожены российскими войсками на всех направлениях фронта за сутки. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.
Сводка Минобороны РФ из зоны СВО за 20 мая 2025Сводка Минобороны РФ из зоны СВО за 20 мая 2025
Подразделениями группировки войск "Север" разбиты до 155 боевиков ВСУ, два вражеских танка, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Бойцы группы "Запад" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли свыше 240 человек, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус", два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 265 солдат, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия, пять складов боеприпасов.
Военнослужащие "Центра" ликвидировали до 425 боевиков, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 155 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.
Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 50 неонацистов, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов.
Кроме того, российские военные поразили объекты инфраструктуры вражеского военного аэродрома, цеха производства беспилотников, склады боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах
Российские средства ПВО сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 89 беспилотников.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 807 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 424 танка и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 085 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 704 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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