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На востоке Крыма будут работать саперы - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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На востоке Крыма будут работать саперы
На востоке Крыма будут работать саперы - РИА Новости Крым, 20.05.2025
На востоке Крыма будут работать саперы
В Ленинском районе Крыма во вторник, 20 мая, взрывотехники проведут подрыв боеприпасов Великой Отечественной войны на спецполигонах в окрестностях сел... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T10:32
2025-05-20T10:32
ленинский район
крым
новости крыма
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма во вторник, 20 мая, взрывотехники проведут подрыв боеприпасов Великой Отечественной войны на спецполигонах в окрестностях сел Бондаренково и Багерово. Об этом крымчан предупредили в районной администрации.Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВНа востоке Крыма проведут подрыв боеприпасовВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
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ленинский район, крым, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность
На востоке Крыма будут работать саперы

В Ленинском районе Крыма 20 мая саперы уничтожат боеприпасы

10:32 20.05.2025
 
© МЧС РоссииЛиквидация боеприпасов
Ликвидация боеприпасов
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма во вторник, 20 мая, взрывотехники проведут подрыв боеприпасов Великой Отечественной войны на спецполигонах в окрестностях сел Бондаренково и Багерово. Об этом крымчан предупредили в районной администрации.
"20 мая во второй половине дня в 4-х км севернее села Бондаренково, а также на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении официального Telegram-канала районной администрации.
Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
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Ленинский районКрымНовости КрымаУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуБезопасность
 
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