https://crimea.ria.ru/20250520/na-vostoke-kryma-budut-rabotat-sapery-1146557262.html

На востоке Крыма будут работать саперы

На востоке Крыма будут работать саперы - РИА Новости Крым, 20.05.2025

На востоке Крыма будут работать саперы

В Ленинском районе Крыма во вторник, 20 мая, взрывотехники проведут подрыв боеприпасов Великой Отечественной войны на спецполигонах в окрестностях сел... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T10:32

2025-05-20T10:32

2025-05-20T10:32

ленинский район

крым

новости крыма

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма во вторник, 20 мая, взрывотехники проведут подрыв боеприпасов Великой Отечественной войны на спецполигонах в окрестностях сел Бондаренково и Багерово. Об этом крымчан предупредили в районной администрации.Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВНа востоке Крыма проведут подрыв боеприпасовВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ

ленинский район

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский район, крым, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность