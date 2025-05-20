https://crimea.ria.ru/20250520/na-vostoke-kryma-budut-rabotat-sapery-1146557262.html
На востоке Крыма будут работать саперы
На востоке Крыма будут работать саперы - РИА Новости Крым, 20.05.2025
На востоке Крыма будут работать саперы
В Ленинском районе Крыма во вторник, 20 мая, взрывотехники проведут подрыв боеприпасов Великой Отечественной войны на спецполигонах в окрестностях сел... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T10:32
2025-05-20T10:32
2025-05-20T10:32
ленинский район
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма во вторник, 20 мая, взрывотехники проведут подрыв боеприпасов Великой Отечественной войны на спецполигонах в окрестностях сел Бондаренково и Багерово. Об этом крымчан предупредили в районной администрации.Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВНа востоке Крыма проведут подрыв боеприпасовВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинский район, крым, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, безопасность
На востоке Крыма будут работать саперы
В Ленинском районе Крыма 20 мая саперы уничтожат боеприпасы