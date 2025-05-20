На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы
В районе Кремля и Красной площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы
13:21 20.05.2025 (обновлено: 13:43 20.05.2025)
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкНа первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрий Ушакова.
О предотвращении угроз терактов у стен Кремля рассказал президент РФ Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе телефонной беседы, которая состоялась накануне вечером.
"Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея великой Победы и напомнил, что в преддверии празднования Россия, как известно, объявила о трехдневном прекращении огня. После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причем большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади", – сообщил Ушаков журналистам.
После двухчасового телефонного разговора президентов России и США Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
После телефонного разговора Путина и Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию. 17-й пакет санкций против РФ был принят во вторник.
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