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На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы
На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы - РИА Новости Крым, 20.05.2025
На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы
В преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T13:21
2025-05-20T13:43
юрий ушаков
новости
россия
день победы
кремль
владимир путин (политик)
дональд трамп
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрий Ушакова.О предотвращении угроз терактов у стен Кремля рассказал президент РФ Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе телефонной беседы, которая состоялась накануне вечером.После двухчасового телефонного разговора президентов России и США Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.После телефонного разговора Путина и Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию. 17-й пакет санкций против РФ был принят во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбежать не удастся: что ждет ЗеленскогоЗеленского будут "прогибать": эксперт об итогах разговора Путина и ТрампаОшеломлены: как отреагировали в Евросоюзе на разговор Путина с Трампом
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юрий ушаков, новости, россия, день победы, кремль, владимир путин (политик), дональд трамп, антитеррор
На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы

В районе Кремля и Красной площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы

13:21 20.05.2025 (обновлено: 13:43 20.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкНа первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрий Ушакова.
О предотвращении угроз терактов у стен Кремля рассказал президент РФ Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе телефонной беседы, которая состоялась накануне вечером.
"Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея великой Победы и напомнил, что в преддверии празднования Россия, как известно, объявила о трехдневном прекращении огня. После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причем большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади", – сообщил Ушаков журналистам.
После двухчасового телефонного разговора президентов России и США Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
После телефонного разговора Путина и Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию. 17-й пакет санкций против РФ был принят во вторник.
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Юрий УшаковНовостиРоссияДень ПобедыКремльВладимир Путин (политик)Дональд ТрампАнтитеррор
 
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