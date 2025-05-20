https://crimea.ria.ru/20250520/na-krasnoy-ploschadi-presekli-terakty-vo-vremya-peremiriya-na-den-pobedy-1146563256.html

На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы

На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы - РИА Новости Крым, 20.05.2025

На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы

В преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T13:21

2025-05-20T13:21

2025-05-20T13:43

юрий ушаков

новости

россия

день победы

кремль

владимир путин (политик)

дональд трамп

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрий Ушакова.О предотвращении угроз терактов у стен Кремля рассказал президент РФ Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу в ходе телефонной беседы, которая состоялась накануне вечером.После двухчасового телефонного разговора президентов России и США Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, и выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру.После телефонного разговора Путина и Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию. 17-й пакет санкций против РФ был принят во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбежать не удастся: что ждет ЗеленскогоЗеленского будут "прогибать": эксперт об итогах разговора Путина и ТрампаОшеломлены: как отреагировали в Евросоюзе на разговор Путина с Трампом

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юрий ушаков, новости, россия, день победы, кремль, владимир путин (политик), дональд трамп, антитеррор