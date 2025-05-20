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Морские ворота Донбасса: как российские войска освободили Мариуполь - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Морские ворота Донбасса: как российские войска освободили Мариуполь
Морские ворота Донбасса: как российские войска освободили Мариуполь - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Морские ворота Донбасса: как российские войска освободили Мариуполь
Мариуполь стал символом подвига и несгибаемой стойкости русского воина-освободителя и маяком надежды для миллионов русскоязычных жителей Донбасса. Об этом... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T12:36
2025-05-20T12:36
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
вооруженные силы россии
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Мариуполь стал символом подвига и несгибаемой стойкости русского воина-освободителя и маяком надежды для миллионов русскоязычных жителей Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в третью годовщину освобождения города.20 мая 2022 года были взяты в плен остатки вооруженных формирований Украины в Мариуполе, блокированные на территории металлургического комбината "Азовсталь". Около 2500 боевиков неонацистского полка "Азов"* и военнослужащие ВСУ сложили оружие. После их сдачи в плен и зачистки территории завода Минобороны РФ объявило об освобождении "Азовстали", а затем и территории Мариуполя.Бои за город продолжались почти три месяца. Украинские боевики использовали мирное население как "живой щит". Они перекрыли выезды из города и расстреливали пытавшиеся выехать автомобили. Многие местные жители были вынуждены прятаться в подвалах, не хватало воды и пищи. Однако бойцам Вооруженных сил РФ и Народной милиции ДНР удалось сломить сопротивление боевиков.За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества, президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю почетное звание города воинской славы.Глава ДНР отметил, что эта историческая победа стала возможной благодаря мужеству и самоотверженности бойцов ДНР и российских подразделений, которые плечом к плечу освобождали Мариуполь. Их отвага и преданность долгу заслуживают бесконечного уважения и признательности, добавил он.Освобождение Мариуполя дало старт новому этапу в жизни города. Сейчас в Мариуполе активно восстанавливаются дома, детсады и школы, больницы, спортивные и культурные объекты. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, все необходимые для 300-тысячного города социальные объекты восстановлены, а к концу года будет завершено восстановление всех многоквартирных жилых домов.* Организация признана террористической и запрещена в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрутЧисленность население Мариуполя превысит показатели до СВО – ПушилинВ Мариуполе военные строители возводят новый медцентр
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мариуполь
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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мариуполь, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, вооруженные силы россии, новости, россия
Морские ворота Донбасса: как российские войска освободили Мариуполь

Три года назад российская армия и добровольцы ДНР освободили от неонацистов Мариуполь

12:36 20.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВывод подразделений ДНР из Мариуполя
Вывод подразделений ДНР из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Мариуполь стал символом подвига и несгибаемой стойкости русского воина-освободителя и маяком надежды для миллионов русскоязычных жителей Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в третью годовщину освобождения города.
20 мая 2022 года были взяты в плен остатки вооруженных формирований Украины в Мариуполе, блокированные на территории металлургического комбината "Азовсталь". Около 2500 боевиков неонацистского полка "Азов"* и военнослужащие ВСУ сложили оружие. После их сдачи в плен и зачистки территории завода Минобороны РФ объявило об освобождении "Азовстали", а затем и территории Мариуполя.
Бои за город продолжались почти три месяца. Украинские боевики использовали мирное население как "живой щит". Они перекрыли выезды из города и расстреливали пытавшиеся выехать автомобили. Многие местные жители были вынуждены прятаться в подвалах, не хватало воды и пищи. Однако бойцам Вооруженных сил РФ и Народной милиции ДНР удалось сломить сопротивление боевиков.
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества, президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю почетное звание города воинской славы.

"Город воинской славы Мариуполь стал символом подвига и несгибаемой стойкости русского воина-освободителя и маяком надежды для миллионов русскоязычных, волею судьбы вынужденных жить под оккупацией украинской неонацистской власти. Пусть знают все – и друзья, и враги, – Россия всегда приходит за своим", – написал в своем Telegram-канале Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что эта историческая победа стала возможной благодаря мужеству и самоотверженности бойцов ДНР и российских подразделений, которые плечом к плечу освобождали Мариуполь. Их отвага и преданность долгу заслуживают бесконечного уважения и признательности, добавил он.
Освобождение Мариуполя дало старт новому этапу в жизни города. Сейчас в Мариуполе активно восстанавливаются дома, детсады и школы, больницы, спортивные и культурные объекты. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, все необходимые для 300-тысячного города социальные объекты восстановлены, а к концу года будет завершено восстановление всех многоквартирных жилых домов.
© РИА Новости . Александр Иванов / Перейти в фотобанкРемонтно-восстановительные работ в Покровском храме в Мариуполе.
Восстановление разрушенных в ходе боевых действий объектов в Мариуполе
1 из 4
Ремонтно-восстановительные работ в Покровском храме в Мариуполе.
© РИА Новости . Александр Иванов
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
Заново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым Два года вместе с Россией
2 из 4
Заново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкНовые жилые дома в Мариуполе.
Новые жилые дома в Мариуполе.
3 из 4
Новые жилые дома в Мариуполе.
© РИА Новости . Александр Сухов
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© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаПорт Мариуполя
Порт Мариуполя
4 из 4
Порт Мариуполя
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
1 из 4
Ремонтно-восстановительные работ в Покровском храме в Мариуполе.
© РИА Новости . Александр Иванов
Перейти в фотобанк
2 из 4
Заново отстроенный Мариуполь. Фото с выставки РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Новые жилые дома в Мариуполе.
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в фотобанк
4 из 4
Порт Мариуполя
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
* Организация признана террористической и запрещена в России
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