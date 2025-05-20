https://crimea.ria.ru/20250520/kultura-dolzhna-byt-vne-politiki--v-khersonese-otvetili-na-sanktsii-es-1146570597.html

Культура должна быть вне политики – в Херсонесе ответили на санкции ЕС

Культура должна быть вне политики – в Херсонесе ответили на санкции ЕС - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Культура должна быть вне политики – в Херсонесе ответили на санкции ЕС

Санкции Европейского союза в отношении директора и самого музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе – безосновательные и нелогичные. Об этом... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T16:30

2025-05-20T16:30

2025-05-20T16:38

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Санкции Европейского союза в отношении директора и самого музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе – безосновательные и нелогичные. Об этом заявили в пресс-службе учреждения.Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.В администрации музея считают, что подобные действия – попытка навязать политику там, где всегда царили история, культура и наука.В пресс-службе подчеркивают, что музей занимается исключительно научной и просветительской деятельностью – его сотрудники работают с культурным наследием, проводят раскопки, ведут археологические исследования и открывают уникальные экспозиции для широкой публики."Мы и впредь будем строго следовать концепции сохранности объектов культурного наследия и популяризации их на международной арене", – уверяют в "Херсонесе Таврическом".С момента вхождения Севастополя в состав России музей получил федеральный статус и вошел в активную фазу развития. Открыто новое фондохранилище, благоустроена территория, созданы современные экспозиционные залы, где теперь выставляются древнейшие артефакты."Сейчас Херсонес – это пространство возможностей для самых известных и выдающихся деятелей страны и зарубежья!" – с гордостью заявляют специалисты.В руководстве музея с иронией отнеслись к ограничительным мерам и заверили, что двери музея-заповедника как были, так и останутся открытыми для всех, кто интересуется историей.В новый санкционный список, кроме "Херсонеса Таврического", вошли входящий в Ростех станкостроительный холдинг "Стан", страховое акционерное общество ВСК, разработчик и производитель беспилотников "Беспилотные системы", производитель дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский", "Государственный зерновой оператор".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Херсонес Таврический" под санкциями: в ЕС огласили новый черный списокТрамп выступил против санкций в отношении России - СМИЕвросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), европа, в мире, новости, политика