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Крымчанка призналась сыну в убийстве его отца спустя два года

Крымчанка призналась сыну в убийстве его отца спустя два года - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Крымчанка призналась сыну в убийстве его отца спустя два года

Уголовное дело о жестоком убийстве в Симферопольском районе, долго остававшемся тайной, направлено в суд. На скамье подсудимых – местная жительница, обвиняемая... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T12:26

2025-05-20T12:26

2025-05-20T12:26

прокуратура республики крым

следком крыма и севастополя

происшествия

новости крыма

симферопольский район

суд

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело о жестоком убийстве в Симферопольском районе, долго остававшемся тайной, направлено в суд. На скамье подсудимых – местная жительница, обвиняемая в убийстве бывшего супруга и сокрытии тела. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным следствия, преступление было совершено в мае 2022 года в селе Заречное. Во время конфликта на почве длительных личных разногласий женщина нанесла бывшему мужу не менее трех ударов по голове. Потерпевший скончался от полученных травм.Сын погибшего обратился в полицию с заявлением о розыске, но расследование сдвинулось только спустя два года. В марте 2025-го женщина сама позвонила ему глубокой ночью и призналась в убийстве отца.После этого женщину задержали. В следственном комитете уточняют, что свою вину фигурантка признала полностью. Уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожегоВ Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочкиСевастопольца будут судить за убийство матери

симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия, новости крыма, симферопольский район, суд, убийство