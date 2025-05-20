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Крымчанка призналась сыну в убийстве его отца спустя два года - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Крымчанка призналась сыну в убийстве его отца спустя два года
Крымчанка призналась сыну в убийстве его отца спустя два года - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Крымчанка призналась сыну в убийстве его отца спустя два года
Уголовное дело о жестоком убийстве в Симферопольском районе, долго остававшемся тайной, направлено в суд. На скамье подсудимых – местная жительница, обвиняемая... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T12:26
2025-05-20T12:26
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
происшествия
новости крыма
симферопольский район
суд
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело о жестоком убийстве в Симферопольском районе, долго остававшемся тайной, направлено в суд. На скамье подсудимых – местная жительница, обвиняемая в убийстве бывшего супруга и сокрытии тела. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным следствия, преступление было совершено в мае 2022 года в селе Заречное. Во время конфликта на почве длительных личных разногласий женщина нанесла бывшему мужу не менее трех ударов по голове. Потерпевший скончался от полученных травм.Сын погибшего обратился в полицию с заявлением о розыске, но расследование сдвинулось только спустя два года. В марте 2025-го женщина сама позвонила ему глубокой ночью и призналась в убийстве отца.После этого женщину задержали. В следственном комитете уточняют, что свою вину фигурантка признала полностью. Уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожегоВ Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочкиСевастопольца будут судить за убийство матери
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прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия, новости крыма, симферопольский район, суд, убийство
Крымчанка призналась сыну в убийстве его отца спустя два года

Крымчанка убила бывшего мужа и призналась в этом сыну спустя два года

12:26 20.05.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымКрымчанка предстанет перед судом из-за убийства бывшего мужа
Крымчанка предстанет перед судом из-за убийства бывшего мужа
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело о жестоком убийстве в Симферопольском районе, долго остававшемся тайной, направлено в суд. На скамье подсудимых – местная жительница, обвиняемая в убийстве бывшего супруга и сокрытии тела. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным следствия, преступление было совершено в мае 2022 года в селе Заречное. Во время конфликта на почве длительных личных разногласий женщина нанесла бывшему мужу не менее трех ударов по голове. Потерпевший скончался от полученных травм.
"Желая избежать ответственности, обвиняемая со своим новым сожителем вывезла и закопала труп. После убийства бывшего мужа женщина обналичила порядка 80 тысяч рублей с его банковской карты", – рассказали в органах.
Сын погибшего обратился в полицию с заявлением о розыске, но расследование сдвинулось только спустя два года. В марте 2025-го женщина сама позвонила ему глубокой ночью и призналась в убийстве отца.
"Около 03:00 часов ночи на мобильный телефон позвонила мама и сообщила, что в 2022 году совершила убийство отца", – следует из показаний сына погибшего.
После этого женщину задержали. В следственном комитете уточняют, что свою вину фигурантка признала полностью. Уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
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Прокуратура Республики КрымСледком Крыма и СевастополяПроисшествияНовости КрымаСимферопольский районСудУбийство
 
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