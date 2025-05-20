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Киеву не хватает 12 миллиардов долларов на содержание ВСУ - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Киеву не хватает 12 миллиардов долларов на содержание ВСУ
Киеву не хватает 12 миллиардов долларов на содержание ВСУ - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Киеву не хватает 12 миллиардов долларов на содержание ВСУ
В бюджете Украины не хватает около 500 миллиардов гривен для финансирования собственной армии. К такому выводу пришел депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T21:58
2025-05-20T21:58
украина
всу (вооруженные силы украины)
верховная рада украины
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В бюджете Украины не хватает около 500 миллиардов гривен для финансирования собственной армии. К такому выводу пришел депутат Верховной рады Ярослав Железняк.По словам депутата, вносить изменения в госбюджет на 2025 год правительство Украины планирует только после завершения очередного пересмотра программы EFF (Extended Fund Facility - ред.) с МВФ в конце июня. Если программу согласуют, деньги для ВСУ предусмотрят только к августу. Железняк подчеркнул, что сложившаяся ситуация аналогична прошлогодней.В свою очередь депутат рады Ирина Геращенко констатировала в своем Telegram- канале, что утвержденная при бывшем президенте США Джо Байдене американская военная помощь для ВСУ заканчивается уже этим летом.В госбюджете Украины не хватает почти 5 миллиардов долларов для финансирования ВСУ, заявлял Железняк ранее. В том, что в бюджете Украины недостаточно средств на финансирование собственной армии ранее также признавался глава киевского режима Владимир Зеленский, по мнению которого, "этим должна заниматься Европа". Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, однако США продолжат поставки оружия киевскому режиму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев допустил вариант безоговорочной капитуляции УкраиныНовости СВО – Киев каждые сутки теряет тысячи боевиков и танкиУкраинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодно
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), верховная рада украины, в мире, новости
Киеву не хватает 12 миллиардов долларов на содержание ВСУ

В бюджете Украины не хватает 12 миллиардов долларов для финансирования ВСУ - депутат Рады

21:58 20.05.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В бюджете Украины не хватает около 500 миллиардов гривен для финансирования собственной армии. К такому выводу пришел депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Я писал, что в бюджете не хватает на военные расходы минимум 200 миллиардов. Так вот, я ошибся. Цифра необходимых изменений в бюджет-2025 будет как минимум в два раза больше: надо будет найти от 400-500 миллиардов гривен (от 9,6 до 12 миллиардов долларов – ред.)", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, вносить изменения в госбюджет на 2025 год правительство Украины планирует только после завершения очередного пересмотра программы EFF (Extended Fund Facility - ред.) с МВФ в конце июня. Если программу согласуют, деньги для ВСУ предусмотрят только к августу. Железняк подчеркнул, что сложившаяся ситуация аналогична прошлогодней.
В свою очередь депутат рады Ирина Геращенко констатировала в своем Telegram- канале, что утвержденная при бывшем президенте США Джо Байдене американская военная помощь для ВСУ заканчивается уже этим летом.
В госбюджете Украины не хватает почти 5 миллиардов долларов для финансирования ВСУ, заявлял Железняк ранее. В том, что в бюджете Украины недостаточно средств на финансирование собственной армии ранее также признавался глава киевского режима Владимир Зеленский, по мнению которого, "этим должна заниматься Европа".
Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, однако США продолжат поставки оружия киевскому режиму.
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