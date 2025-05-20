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Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами
Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе дожди, местами сильные, грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов, днем +15...+17.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250519/trekhdnevnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-krymu-1146533874.html
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Новости
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами

Во вторник в Крыму пройдут очень сильные дожди с грозами

00:01 20.05.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17 м/с, местами порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе дожди, местами сильные, грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов, днем +15...+17.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Вчера, 12:15
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 20 мая
23:59Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
23:02Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день
22:42Зеленский сделал заявление после разговора Путина с Трампом
22:21Переговоры Путина и Трампа – главное
22:12После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию
21:57Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США
21:43Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине
21:27Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным
21:07В Армянске и двух селах сутки не будет воды
20:48Сколько летних лагерей при школах откроют в Ялте
20:28В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей
20:04РФ готова работать с Киевом над меморандумом по прекращению огня – Путин
19:45Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условие
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