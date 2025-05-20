https://crimea.ria.ru/20250520/kholodnyy-atmosfernyy-front-prineset-v-krym-ochen-silnye-dozhdi-s-grozami-1146516120.html

Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами

Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами

Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T00:01

2025-05-20T00:01

2025-05-20T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе дожди, местами сильные, грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов, днем +15...+17.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250519/trekhdnevnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-krymu-1146533874.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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