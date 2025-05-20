https://crimea.ria.ru/20250520/kholodnyy-atmosfernyy-front-prineset-v-krym-ochen-silnye-dozhdi-s-grozami-1146516120.html
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами
Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T00:01
2025-05-20T00:01
2025-05-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе дожди, местами сильные, грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов, днем +15...+17.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым очень сильные дожди с грозами
Во вторник в Крыму пройдут очень сильные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17 м/с, местами порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе дожди, местами сильные, грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов, днем +15...+17.
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