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Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек

Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек

В Симферополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли двоих человек и еще 20 эвакуировали. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T15:28

2025-05-20T15:28

2025-05-20T15:29

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли двоих человек и еще 20 эвакуировали. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Огонь на площади 10 кв. метров ликвидировали меньше чем за час. В спасательных работах были задействованы 16 человек и четыре единицы техники. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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