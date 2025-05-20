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Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек
Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек
В Симферополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли двоих человек и еще 20 эвакуировали. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли двоих человек и еще 20 эвакуировали. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Огонь на площади 10 кв. метров ликвидировали меньше чем за час. В спасательных работах были задействованы 16 человек и четыре единицы техники. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пожар, происшествия, новости крыма, крым, симферополь, гу мчс рф по республике крым
Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек

В Симферополе на пожаре в пятиэтажном доме спасли двоих и эвакуировали 20 жильцов

15:28 20.05.2025 (обновлено: 15:29 20.05.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферополе. 20 мая 2025 г.
Пожар в Симферополе. 20 мая 2025 г.
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли двоих человек и еще 20 эвакуировали. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

"Сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома поступило в 12:51. Сотрудники МЧС России эвакуировали 20 жильцов и спасли двух человек", - говорится в сообщении.

© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферополе. 20 мая 2025 г.
Пожар в Симферополе. 20 мая 2025 г.
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Симферополе. 20 мая 2025 г.
Огонь на площади 10 кв. метров ликвидировали меньше чем за час.
В спасательных работах были задействованы 16 человек и четыре единицы техники.
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ПожарПроисшествияНовости КрымаКрымСимферопольГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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