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Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек
Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек
В Симферополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли двоих человек и еще 20 эвакуировали. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T15:28
2025-05-20T15:28
2025-05-20T15:29
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли двоих человек и еще 20 эвакуировали. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Огонь на площади 10 кв. метров ликвидировали меньше чем за час. В спасательных работах были задействованы 16 человек и четыре единицы техники. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Из горящего дома в Симферополе спасли двоих и эвакуировали 20 человек
В Симферополе на пожаре в пятиэтажном доме спасли двоих и эвакуировали 20 жильцов
15:28 20.05.2025 (обновлено: 15:29 20.05.2025)