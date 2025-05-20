https://crimea.ria.ru/20250520/iskander-unichtozhil-do-70-soldat-brigady-spetsnaznacheniya-vsu-v-shostke-1146576798.html

"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке

"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке - РИА Новости Крым, 20.05.2025

"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке

До 70 украинских солдат ликвидированы в лагере подготовки бригады спецназначения ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T20:46

2025-05-20T20:46

2025-05-20T20:53

"искандер"

сумская область

украина

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. До 70 украинских солдат ликвидированы в лагере подготовки бригады спецназначения ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.Отмечается, что лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ был обнаружен в результате разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Шостка.На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет "Нептун" и безэкипажных катеров; объекты инфраструктуры военных аэродромов; цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники; места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА и безэкипажных катеров; склады боеприпасов; пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сумская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"искандер", сумская область, украина, министерство обороны рф, новости сво