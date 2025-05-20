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"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке
"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке - РИА Новости Крым, 20.05.2025
"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке
До 70 украинских солдат ликвидированы в лагере подготовки бригады спецназначения ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T20:46
2025-05-20T20:53
"искандер"
сумская область
украина
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. До 70 украинских солдат ликвидированы в лагере подготовки бригады спецназначения ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.Отмечается, что лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ был обнаружен в результате разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Шостка.На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет "Нептун" и безэкипажных катеров; объекты инфраструктуры военных аэродромов; цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники; места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА и безэкипажных катеров; склады боеприпасов; пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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"искандер", сумская область, украина, министерство обороны рф, новости сво
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"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке

В Сумской области "Искандер" уничтожил до 70 боевиков в лагере подготовки ВСУ

20:46 20.05.2025 (обновлено: 20:53 20.05.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. До 70 украинских солдат ликвидированы в лагере подготовки бригады спецназначения ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.
Отмечается, что лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ был обнаружен в результате разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Шостка.
"Координаты цели были переданы расчетам ОТРК "Искандер", которые нанесли ракетный удар. В результате удара потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов. Также уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет "Нептун" и безэкипажных катеров; объекты инфраструктуры военных аэродромов; цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники; места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА и безэкипажных катеров; склады боеприпасов; пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
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"Искандер"Сумская областьУкраинаМинистерство обороны РФНовости СВО
 
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