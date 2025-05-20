https://crimea.ria.ru/20250520/gotovil-blokadu-kryma-fsb-zaderzhala-boevika-ukrainskogo-natsbata-1146558565.html

Готовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговор

Готовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговор - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Готовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговор

Уголовное дело в отношении задержанного в Херсонской области участника незаконного "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"* передано в суд. Об РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T11:07

2025-05-20T11:07

2025-05-20T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении задержанного в Херсонской области участника незаконного "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"* передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.Установлено, что фигурант добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"*.Целями незаконного нацбата была борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины, нарушение целостности РФ, а также продовольственная, энергетическая и водная блокады полуострова со стороны украинской границы.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Херсонской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, в Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки. Женщина занималась сбором и передачей сведений о размещении российских военных подразделений на территории области.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизменуПередавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУВ Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, национализм, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уголовный кодекс, суд, приговор