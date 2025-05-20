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Готовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговор - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Готовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговор
Готовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговор - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Готовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговор
Уголовное дело в отношении задержанного в Херсонской области участника незаконного "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"* передано в суд. Об РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T11:07
2025-05-20T11:14
новости
херсонская область
национализм
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
уголовный кодекс
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении задержанного в Херсонской области участника незаконного "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"* передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.Установлено, что фигурант добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"*.Целями незаконного нацбата была борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины, нарушение целостности РФ, а также продовольственная, энергетическая и водная блокады полуострова со стороны украинской границы.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Херсонской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, в Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки. Женщина занималась сбором и передачей сведений о размещении российских военных подразделений на территории области.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизменуПередавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУВ Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, национализм, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уголовный кодекс, суд, приговор
Готовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговор

За подготовку блокады Крыма участнику украинского нацбата вынесут приговор

11:07 20.05.2025 (обновлено: 11:14 20.05.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении задержанного в Херсонской области участника незаконного "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"* передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.
Установлено, что фигурант добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"*.
Целями незаконного нацбата была борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины, нарушение целостности РФ, а также продовольственная, энергетическая и водная блокады полуострова со стороны украинской границы.
"В отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ", – сказано в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Херсонской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, в Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки. Женщина занималась сбором и передачей сведений о размещении российских военных подразделений на территории области.
*запрещенная в России террористическая организация
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НовостиХерсонская областьНационализмФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Уголовный кодексСудПриговор
 
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