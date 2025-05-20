https://crimea.ria.ru/20250520/bolshe-130-soglasheniy-i-delegatsii-iz-96-stran--itogi-kazanforum-1146562022.html

Больше 130 соглашений и делегации из 96 стран – итоги KazanForum

Больше 130 соглашений и делегации из 96 стран – итоги KazanForum - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Больше 130 соглашений и делегации из 96 стран – итоги KazanForum

В Казани завершился 16 Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Он подтвердил свой статус ключевой международной площадки диалога РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T13:48

2025-05-20T13:48

2025-05-20T13:48

россия – исламский мир: kazanforum

казань

татарстан

россия

экономика

ислам

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Казани завершился 16 Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Он подтвердил свой статус ключевой международной площадки диалога между Россией и мусульманским миром. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.В этом году на съезд собрались представители 96 стран и всех 82 российских регионов. С 13 по 18 мая на площадке прошло больше 200 мероприятий, в том числе 148 деловых сессий. По словам Хуснуллина, нынешний форум стал рекордным по результативности.Программа KazanForum-2025 охватила широкий спектр тем – от исламских финансов и международных инвестиций до культуры, науки и цифровых технологий. Особое внимание уделялось сотрудничеству России со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в сферах туризма, недвижимости, образования, женского предпринимательства и медиа.На форуме состоялось заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которое провел глава Татарстана Рустам Минниханов. Участники обсуждали перспективы молодежной политики и гуманитарного взаимодействия.Одним из значимых событий форума стало пленарное заседание международной организации в сфере исламских финансов. Также прошли форум торгово-промышленных палат и Казанский форум молодых предпринимателей ОИС."Для Российской Федерации – государства, которое объединяет множество народов и людей различных вероисповеданий, – партнерство с исламским миром было и остается одним из важнейших направлений внешней политики. Россия и страны Организации исламского сотрудничества активно взаимодействуют на основе сбалансированных подходов по целому ряду глобальных проблем, вовлечены в формирование нового миропорядка, показывая своим примером возможность бесконфликтного диалога цивилизаций", – подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничестваКрым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия – исламский мир: kazanforum, казань, татарстан, россия, экономика, ислам