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Больше 130 соглашений и делегации из 96 стран – итоги KazanForum - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Больше 130 соглашений и делегации из 96 стран – итоги KazanForum
Больше 130 соглашений и делегации из 96 стран – итоги KazanForum - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Больше 130 соглашений и делегации из 96 стран – итоги KazanForum
В Казани завершился 16 Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Он подтвердил свой статус ключевой международной площадки диалога РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T13:48
2025-05-20T13:48
россия – исламский мир: kazanforum
казань
татарстан
россия
экономика
ислам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Казани завершился 16 Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Он подтвердил свой статус ключевой международной площадки диалога между Россией и мусульманским миром. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.В этом году на съезд собрались представители 96 стран и всех 82 российских регионов. С 13 по 18 мая на площадке прошло больше 200 мероприятий, в том числе 148 деловых сессий. По словам Хуснуллина, нынешний форум стал рекордным по результативности.Программа KazanForum-2025 охватила широкий спектр тем – от исламских финансов и международных инвестиций до культуры, науки и цифровых технологий. Особое внимание уделялось сотрудничеству России со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в сферах туризма, недвижимости, образования, женского предпринимательства и медиа.На форуме состоялось заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которое провел глава Татарстана Рустам Минниханов. Участники обсуждали перспективы молодежной политики и гуманитарного взаимодействия.Одним из значимых событий форума стало пленарное заседание международной организации в сфере исламских финансов. Также прошли форум торгово-промышленных палат и Казанский форум молодых предпринимателей ОИС."Для Российской Федерации – государства, которое объединяет множество народов и людей различных вероисповеданий, – партнерство с исламским миром было и остается одним из важнейших направлений внешней политики. Россия и страны Организации исламского сотрудничества активно взаимодействуют на основе сбалансированных подходов по целому ряду глобальных проблем, вовлечены в формирование нового миропорядка, показывая своим примером возможность бесконфликтного диалога цивилизаций", – подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничестваКрым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 лет
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россия – исламский мир: kazanforum, казань, татарстан, россия, экономика, ислам
Больше 130 соглашений и делегации из 96 стран – итоги KazanForum

На форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" подписали больше 130 соглашений

13:48 20.05.2025
 
© АНО «Дирекция международных программ» / Перейти в фотобанкXVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
XVI Международный экономический форум Россия – Исламский мир: КаzanForum
© АНО «Дирекция международных программ»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Казани завершился 16 Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". Он подтвердил свой статус ключевой международной площадки диалога между Россией и мусульманским миром. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
В этом году на съезд собрались представители 96 стран и всех 82 российских регионов. С 13 по 18 мая на площадке прошло больше 200 мероприятий, в том числе 148 деловых сессий. По словам Хуснуллина, нынешний форум стал рекордным по результативности.
"Мы видим, что форум абсолютно востребован и нужен как нашей стране, так и странам исламского мира. Каждый год KazanForum набирает все больше и больше оборотов. На его площадке было заключено 130 соглашений и меморандумов, в том числе 75 международных, на общую сумму более 1 млрд рублей", – сообщил он.
Программа KazanForum-2025 охватила широкий спектр тем – от исламских финансов и международных инвестиций до культуры, науки и цифровых технологий. Особое внимание уделялось сотрудничеству России со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в сферах туризма, недвижимости, образования, женского предпринимательства и медиа.
На форуме состоялось заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которое провел глава Татарстана Рустам Минниханов. Участники обсуждали перспективы молодежной политики и гуманитарного взаимодействия.
Одним из значимых событий форума стало пленарное заседание международной организации в сфере исламских финансов. Также прошли форум торгово-промышленных палат и Казанский форум молодых предпринимателей ОИС.
"Для Российской Федерации – государства, которое объединяет множество народов и людей различных вероисповеданий, – партнерство с исламским миром было и остается одним из важнейших направлений внешней политики. Россия и страны Организации исламского сотрудничества активно взаимодействуют на основе сбалансированных подходов по целому ряду глобальных проблем, вовлечены в формирование нового миропорядка, показывая своим примером возможность бесконфликтного диалога цивилизаций", – подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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Россия – Исламский мир: KazanForumКазаньТатарстанРоссияЭкономикаИслам
 
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