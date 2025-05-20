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Более 100 мирных жителей России ранены и погибли от ударов ВСУ за неделю

Более 100 мирных жителей России ранены и погибли от ударов ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Более 100 мирных жителей России ранены и погибли от ударов ВСУ за неделю

От ударов боевиков ВСУ по гражданским объектам в России за неделю погибли 17 человек, всего пострадавших мирных граждан более ста. Об этом заявил посол по... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T07:57

2025-05-20T07:57

2025-05-20T07:59

родион мирошник

новости

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. От ударов боевиков ВСУ по гражданским объектам в России за неделю погибли 17 человек, всего пострадавших мирных граждан более ста. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Больше всего обстрелов от рук украинских вооруженных формирований приходится на прифронтовые территории Белгородской, Курской и Брянской областей, а также на ДНР и ЛНР.Он подчеркнул, что половина пострадавших гражданских лиц были убиты или ранены в результате преднамеренного применения нацистами ударных беспилотников.Стартовавший в Стамбуле переговорный процесс и заявления украинской стороны якобы о стремлении к мирному урегулированию не привели уменьшению интенсивности ударов ВСУ по российским гражданским объектам.Ранее сообщалось, что 21 мирный житель России погиб от ударов украинских боевиков с 4 по 11 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойГорят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по ТокмакуОхота на мирных: зачем Киев усилил атаки в преддверии переговоров

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу