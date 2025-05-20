Более 100 мирных жителей России ранены и погибли от ударов ВСУ за неделю
Более 100 мирных жителей России ранены и погибли от ударов ВСУ за неделю – Мирошник
07:57 20.05.2025 (обновлено: 07:59 20.05.2025)
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки дрона ВСУ на Пологи в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. От ударов боевиков ВСУ по гражданским объектам в России за неделю погибли 17 человек, всего пострадавших мирных граждан более ста. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Больше всего обстрелов от рук украинских вооруженных формирований приходится на прифронтовые территории Белгородской, Курской и Брянской областей, а также на ДНР и ЛНР.
"За неделю с 12 по 18 мая от обстрелов и бомбардировок нацистов пострадали как минимум 104 мирных жителя: ранены 87 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли 17 человек. По гражданским объектам ВФУ выпустили не менее 1996 боеприпасов", – проинформировал посол МИД России.
Он подчеркнул, что половина пострадавших гражданских лиц были убиты или ранены в результате преднамеренного применения нацистами ударных беспилотников.
Стартовавший в Стамбуле переговорный процесс и заявления украинской стороны якобы о стремлении к мирному урегулированию не привели уменьшению интенсивности ударов ВСУ по российским гражданским объектам.
Ранее сообщалось, что 21 мирный житель России погиб от ударов украинских боевиков с 4 по 11 мая.
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