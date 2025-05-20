https://crimea.ria.ru/20250520/amerikanskikh-voysk-na-ukraine-ne-budet--tramp-1146554427.html

Американских войск на Украине не будет – Трамп

Американских войск на Украине не будет – Трамп - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Американских войск на Украине не будет – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что американских войск на Украине нет и не будет, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T07:34

2025-05-20T07:34

2025-05-20T07:39

дональд трамп

владимир путин (политик)

сша

россия

переговоры

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что американских войск на Украине нет и не будет, пишет РИА Новости."У нас там нет солдат. Наших солдат там не будет", – сказал Трамп. И подчеркнул, что "ставки все равно высоки, объем финансов, который был вложен, сумасшедший".Президент США после разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что последуют существенные изменения в урегулировании конфликта на Украине."Я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю", – заявил Трамп. И отметил, что если существенного прогресса по урегулированию на Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе."Если нет, если этого не произойдет, я отступлю, а им придется продолжать (переговоры – ред.). Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там", – сказал американский лидер.И заявил о красных линиях в вопросе усилий по урегулированию украинского конфликта. "У меня есть определенная (красная – ред.) линия, но я не хочу говорить, в чем заключается этот план, потому что, по-моему, это еще больше усложнит переговоры", – сказал президент США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия, переговоры, политика, украина