https://crimea.ria.ru/20250519/zayavleniya-trampa-posle-telefonnogo-razgovora-s-putinym-1146549990.html

Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным

Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным

Условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта, такое заявление по итогам телефонной беседы с российским президентом... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T21:27

2025-05-19T21:27

2025-05-19T21:27

дональд трамп

владимир путин (политик)

переговоры

новости

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сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта, такое заявление по итогам телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным сделал американский лидер Дональд Трамп, пишет РИА Новости.Так, по мнению Трампа, Москва и Киев немедленно начнут переговорный процесс о прекращении огня. Условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться и исключительно двумя сторонами конфликта.Также Трамп отметил, что Ватикан выразил готовность принять переговоры России и Украины по прекращению конфликта.Президент США назвал тон разговора с российским коллегой Владимиром Путиным "отличным". Он обозначил, что Россия заинтересована в масштабной торговле с США, когда конфликту на Украине придет конец.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоровСША рассматривают введение новых санкций против РоссииВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

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дональд трамп, владимир путин (политик), переговоры, новости, россия, сша, украина