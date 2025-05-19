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Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным
Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным
Условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта, такое заявление по итогам телефонной беседы с российским президентом... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T21:27
2025-05-19T21:27
дональд трамп
владимир путин (политик)
переговоры
новости
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта, такое заявление по итогам телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным сделал американский лидер Дональд Трамп, пишет РИА Новости.Так, по мнению Трампа, Москва и Киев немедленно начнут переговорный процесс о прекращении огня. Условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться и исключительно двумя сторонами конфликта.Также Трамп отметил, что Ватикан выразил готовность принять переговоры России и Украины по прекращению конфликта.Президент США назвал тон разговора с российским коллегой Владимиром Путиным "отличным". Он обозначил, что Россия заинтересована в масштабной торговле с США, когда конфликту на Украине придет конец.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоровСША рассматривают введение новых санкций против РоссииВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
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96
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дональд трамп, владимир путин (политик), переговоры, новости, россия, сша, украина
Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным

Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным

21:27 19.05.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта, такое заявление по итогам телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным сделал американский лидер Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
Так, по мнению Трампа, Москва и Киев немедленно начнут переговорный процесс о прекращении огня. Условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться и исключительно двумя сторонами конфликта.
Также Трамп отметил, что Ватикан выразил готовность принять переговоры России и Украины по прекращению конфликта.
Президент США назвал тон разговора с российским коллегой Владимиром Путиным "отличным". Он обозначил, что Россия заинтересована в масштабной торговле с США, когда конфликту на Украине придет конец.
В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.
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Заголовок открываемого материала
22:21Переговоры Путина и Трампа – главное
22:12После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию
21:57Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США
21:43Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине
21:27Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным
21:07В Армянске и двух селах сутки не будет воды
20:48Сколько летних лагерей при школах откроют в Ялте
20:28В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей
20:04РФ готова работать с Киевом над меморандумом по прекращению огня – Путин
19:45Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условие
19:42Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоров
19:24В Ростовской области ввели режим ЧС
19:10Почти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области
18:48Как будет работать детский реабилитационный центр в Евпатории
18:35В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения
18:16ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму выросла на 33%
17:50Кому в России повысят пенсии в августе
17:30США рассматривают введение новых санкций против России
17:10Обязательная эвакуация идет в 202 населенных пунктах Сумской области
16:52В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
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