Рейтинг@Mail.ru
Зачем ехать в Крым - мнение звезды - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250519/zachem-ekhat-v-krym---mnenie-zvezdy-1146535635.html
Зачем ехать в Крым - мнение звезды
Зачем ехать в Крым - мнение звезды - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Зачем ехать в Крым - мнение звезды
Пора отпусков начнется уже совсем скоро, и Крым готовится ко встрече гостей. В этом году на полуострове откроют более 330 пляжей, местные отельеры традиционно... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T14:54
2025-05-19T14:57
эксклюзивы риа новости крым
крым
новости крыма
алена свиридова
мнения
видео
отдых в крыму
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111445/11/1114451167_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_36205634a53d0eaaa85a258202790a12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Пора отпусков начнется уже совсем скоро, и Крым готовится ко встрече гостей. В этом году на полуострове откроют более 330 пляжей, местные отельеры традиционно предложат номера на любой вкус и кошелек, рестораторы накормят лучшими блюдами черноморской кухни, а виноделы – угостят самыми изысканными напитками. Лето в Крыму – это чистое море, стройные кипарисы, потрясающие рассветы, горные серпантины и самые ароматные местные персики… На самом деле причин приехать в Крым – сотни. Ранее сами жители полуострова рассказывали, ради чего стоит ехать на полуостров и чем интересен Крым. Теперь узнаем мнение звезд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Певица Алена Свиридова: "Крым мой – это моя Родина"Пять причин приехать в Крым - инфографика
https://crimea.ria.ru/20250519/desyat-prichin-priekhat-v-krym-letom-1146429511.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111445/11/1114451167_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_58f2fdd507f58b3f0bb9c127c87d21e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, алена свиридова, мнения, видео, отдых в крыму, туризм в крыму
Зачем ехать в Крым - мнение звезды

Алена Свиридова назвала главные причины ехать в Крым – видео

14:54 19.05.2025 (обновлено: 14:57 19.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрогулочный теплоход с отдыхающими в поселка Гаспра у скалы Парус
Прогулочный теплоход с отдыхающими в поселка Гаспра у скалы Парус - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Пора отпусков начнется уже совсем скоро, и Крым готовится ко встрече гостей. В этом году на полуострове откроют более 330 пляжей, местные отельеры традиционно предложат номера на любой вкус и кошелек, рестораторы накормят лучшими блюдами черноморской кухни, а виноделы – угостят самыми изысканными напитками.
Лето в Крыму – это чистое море, стройные кипарисы, потрясающие рассветы, горные серпантины и самые ароматные местные персики… На самом деле причин приехать в Крым – сотни. Ранее сами жители полуострова рассказывали, ради чего стоит ехать на полуостров и чем интересен Крым. Теперь узнаем мнение звезд.

"Несмотря на то, что очень много путешествую по всему миру, каждое лето я провожу в Крыму. Потому что Крым – это моя родина, потому что там самое лучшее, теплое, родное Черное море, потому что там ставридка, барабулька…", – эти и другие причины выбрать Крым местом летнего отдыха РИА Новости Крым перечислила заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Певица Алена Свиридова: "Крым мой – это моя Родина"
Пять причин приехать в Крым - инфографика
Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
12:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Десять причин приехать в Крым летом
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаАлена СвиридоваМненияВидеоОтдых в КрымуТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день
15:46Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области
15:31В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах
15:07По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел
14:54Зачем ехать в Крым - мнение звезды
14:41Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер
14:31Скончался советский и российский артист балета Юрий Владимиров
14:07Симферополь частично остался без света
13:48Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович
13:31В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего
13:20В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки
13:12Больше тысячи погибших: потери ВСУ за сутки спецоперации
13:02Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек
12:57Меджлис* спекулирует на теме депортации ради личных амбиций – мнение
12:35Десять причин приехать в Крым летом
12:20Путин проведет телефонный разговор с Трампом – Кремль
12:15Трехдневное штормовое предупреждение объявили в Крыму
12:09Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
11:49Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
11:41Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в Херсонесе
Лента новостейМолния