Зачем ехать в Крым - мнение звезды
Алена Свиридова назвала главные причины ехать в Крым – видео
14:54 19.05.2025 (обновлено: 14:57 19.05.2025)
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрогулочный теплоход с отдыхающими в поселка Гаспра у скалы Парус
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Пора отпусков начнется уже совсем скоро, и Крым готовится ко встрече гостей. В этом году на полуострове откроют более 330 пляжей, местные отельеры традиционно предложат номера на любой вкус и кошелек, рестораторы накормят лучшими блюдами черноморской кухни, а виноделы – угостят самыми изысканными напитками.
Лето в Крыму – это чистое море, стройные кипарисы, потрясающие рассветы, горные серпантины и самые ароматные местные персики… На самом деле причин приехать в Крым – сотни. Ранее сами жители полуострова рассказывали, ради чего стоит ехать на полуостров и чем интересен Крым. Теперь узнаем мнение звезд.
"Несмотря на то, что очень много путешествую по всему миру, каждое лето я провожу в Крыму. Потому что Крым – это моя родина, потому что там самое лучшее, теплое, родное Черное море, потому что там ставридка, барабулька…", – эти и другие причины выбрать Крым местом летнего отдыха РИА Новости Крым перечислила заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова.
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