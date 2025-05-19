https://crimea.ria.ru/20250519/zachem-ekhat-v-krym---mnenie-zvezdy-1146535635.html

Зачем ехать в Крым - мнение звезды

Зачем ехать в Крым - мнение звезды - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Зачем ехать в Крым - мнение звезды

Пора отпусков начнется уже совсем скоро, и Крым готовится ко встрече гостей. В этом году на полуострове откроют более 330 пляжей, местные отельеры традиционно... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T14:54

2025-05-19T14:54

2025-05-19T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Пора отпусков начнется уже совсем скоро, и Крым готовится ко встрече гостей. В этом году на полуострове откроют более 330 пляжей, местные отельеры традиционно предложат номера на любой вкус и кошелек, рестораторы накормят лучшими блюдами черноморской кухни, а виноделы – угостят самыми изысканными напитками. Лето в Крыму – это чистое море, стройные кипарисы, потрясающие рассветы, горные серпантины и самые ароматные местные персики… На самом деле причин приехать в Крым – сотни. Ранее сами жители полуострова рассказывали, ради чего стоит ехать на полуостров и чем интересен Крым. Теперь узнаем мнение звезд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Певица Алена Свиридова: "Крым мой – это моя Родина"Пять причин приехать в Крым - инфографика

https://crimea.ria.ru/20250519/desyat-prichin-priekhat-v-krym-letom-1146429511.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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