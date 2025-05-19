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Выборы в Польше: кто вышел во второй тур
Выборы в Польше: кто вышел во второй тур - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Выборы в Польше: кто вышел во второй тур
Во второй тур президентских выборов в Польше выходят кандидат от правящего объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский и представитель оппозиционной... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T08:10
2025-05-19T08:10
2025-05-19T08:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Во второй тур президентских выборов в Польше выходят кандидат от правящего объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский и представитель оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Такие данные представила национальная избирательная комиссия Польши по итогам обработки 99% бюллетеней, сообщает РИА Новости.По данным комиссии, Тшасковский получил 31,1%, Навроцкий – 29,7% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,8% голосов.Остальные кандидаты набрали менее 10%.Никто из кандидатов не набрал 50% голосов, таким образом, победитель определится во втором туре, который запланирован на 1 июня.Рафал Тшасковский – кандидат от правящего в Польше политического объединения "Гражданская коалиция", главной силой которого является партия "Гражданская платформа" действующего премьер-министра Дональда Туска. С 2018 года Тшасковский является мэром Варшавы. Выступает за увеличение расходов на оборону для "противостояния российской угрозе", является сторонником укрепления отношений с Германией, Францией и США, а также поддерживает помощь Украине. В то же время настаивает на необходимости сокращения выплат для неработающих украинских беженцев.Кароль Навроцкий – историк, общественный деятель и политик, выдвинутый в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость". Работал директором музея Второй мировой войны в Гданьске, президент польского Института национальной памяти. Как и Тшасковский, является сторонником поддержки Украины, противостояния России и увеличения трат на ВПК. В феврале 2024 года российские правоохранители включили Навроцкого в список разыскиваемых лиц в связи со сносом памятников советским воинам-освободителям в Польше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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польша, выборы, политика, новости, европа, в мире
Выборы в Польше: кто вышел во второй тур
На выборах в Польше во второй тур выходят Тшасковский и Навроцкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Во второй тур президентских выборов в Польше выходят кандидат от правящего объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский и представитель оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Такие данные представила национальная избирательная комиссия Польши по итогам обработки 99% бюллетеней, сообщает РИА Новости.
По данным комиссии, Тшасковский получил 31,1%, Навроцкий – 29,7% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,8% голосов.
Остальные кандидаты набрали менее 10%.
Никто из кандидатов не набрал 50% голосов, таким образом, победитель определится во втором туре, который запланирован на 1 июня.
Рафал Тшасковский – кандидат от правящего в Польше политического объединения "Гражданская коалиция", главной силой которого является партия "Гражданская платформа" действующего премьер-министра Дональда Туска. С 2018 года Тшасковский является мэром Варшавы. Выступает за увеличение расходов на оборону для "противостояния российской угрозе", является сторонником укрепления отношений с Германией, Францией и США, а также поддерживает помощь Украине. В то же время настаивает на необходимости сокращения выплат для неработающих украинских беженцев.
Кароль Навроцкий – историк, общественный деятель и политик, выдвинутый в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость". Работал директором музея Второй мировой войны в Гданьске, президент польского Института национальной памяти. Как и Тшасковский, является сторонником поддержки Украины, противостояния России и увеличения трат на ВПК. В феврале 2024 года российские правоохранители включили Навроцкого в список разыскиваемых лиц в связи со сносом памятников советским воинам-освободителям в Польше.
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