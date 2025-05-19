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Волонтерский центр в Крыму посетила мать Героя России Гаджимагомедова
Волонтерский центр в Крыму посетила мать Героя России Гаджимагомедова - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Волонтерский центр в Крыму посетила мать Героя России Гаджимагомедова
В Гурзуфский волонтерский центр с визитом прибыла мать первого Героя России, удостоенного этого звания за участие в СВО, – Сапижат Мазаева. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T11:29
2025-05-19T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Гурзуфский волонтерский центр с визитом прибыла мать первого Героя России, удостоенного этого звания за участие в СВО, – Сапижат Мазаева. Об этом сообщила депутат Государственного Совета Крыма Анастасия Прядко.Она рассказала, что Сапижат Мазаева – заслуженный учитель Республики Дагестан, общественный деятель и мама Нурмагомеда Гаджимагомедова – офицера, отдавшего свою жизнь при исполнении воинского долга.Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день начала СВО – 24 февраля 2022 года. В бою его броневик был подбит. Получив тяжелое ранение, он продолжал руководить своими бойцами и вел огонь до последнего патрона. Понимая, что находится в окружении, он подорвал себя вместе с противником, не позволив врагу захватить позицию. За этот подвиг президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя Российской Федерации."Наша задача — пронести через время подвиги всех наших Героев, отдавших свои жизни, здоровье в борьбе с украинскими нацистами, воспитывать на этих историях наших детей. И, конечно, вместе приближать нашу общую Победу, в которую мы верим и которую очень ждем!" – отметила депутат Госсовета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Армянске проводят в последний путь земляка – героя СВО Владимира ЗотоваВ Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперацииВ Севастополе простились с героем спецоперации
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герои россии, герои сво, крым, новости крыма, гурзуф, дагестан
Волонтерский центр в Крыму посетила мать Героя России Гаджимагомедова
В волонтерском центре в Гурзуфе прошла встреча с матерью Героя России Гаджимагомедова
11:29 19.05.2025 (обновлено: 11:30 19.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Гурзуфский волонтерский центр с визитом прибыла мать первого Героя России, удостоенного этого звания за участие в СВО, – Сапижат Мазаева. Об этом сообщила депутат Государственного Совета Крыма Анастасия Прядко.
Она рассказала, что Сапижат Мазаева – заслуженный учитель Республики Дагестан, общественный деятель и мама Нурмагомеда Гаджимагомедова – офицера, отдавшего свою жизнь при исполнении воинского долга.
"Для нас и всех активистов центра большая честь принимать такого почетного гостя, человека, воспитавшего настоящего Защитника Отечества – мужественного, отважного, бесстрашного!" – подчеркнула Прядко.
Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день начала СВО – 24 февраля 2022 года. В бою его броневик был подбит. Получив тяжелое ранение, он продолжал руководить своими бойцами и вел огонь до последнего патрона. Понимая, что находится в окружении, он подорвал себя вместе с противником, не позволив врагу захватить позицию. За этот подвиг президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя Российской Федерации.
"Наша задача — пронести через время подвиги всех наших Героев, отдавших свои жизни, здоровье в борьбе с украинскими нацистами, воспитывать на этих историях наших детей. И, конечно, вместе приближать нашу общую Победу, в которую мы верим и которую очень ждем!" – отметила депутат Госсовета.
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