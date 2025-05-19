https://crimea.ria.ru/20250519/volonterskiy-tsentr-v-krymu-posetila-mat-geroya-rossii-gadzhimagomedova-1146532859.html

Волонтерский центр в Крыму посетила мать Героя России Гаджимагомедова

Волонтерский центр в Крыму посетила мать Героя России Гаджимагомедова - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Волонтерский центр в Крыму посетила мать Героя России Гаджимагомедова

В Гурзуфский волонтерский центр с визитом прибыла мать первого Героя России, удостоенного этого звания за участие в СВО, – Сапижат Мазаева. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T11:29

2025-05-19T11:29

2025-05-19T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Гурзуфский волонтерский центр с визитом прибыла мать первого Героя России, удостоенного этого звания за участие в СВО, – Сапижат Мазаева. Об этом сообщила депутат Государственного Совета Крыма Анастасия Прядко.Она рассказала, что Сапижат Мазаева – заслуженный учитель Республики Дагестан, общественный деятель и мама Нурмагомеда Гаджимагомедова – офицера, отдавшего свою жизнь при исполнении воинского долга.Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день начала СВО – 24 февраля 2022 года. В бою его броневик был подбит. Получив тяжелое ранение, он продолжал руководить своими бойцами и вел огонь до последнего патрона. Понимая, что находится в окружении, он подорвал себя вместе с противником, не позволив врагу захватить позицию. За этот подвиг президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя Российской Федерации."Наша задача — пронести через время подвиги всех наших Героев, отдавших свои жизни, здоровье в борьбе с украинскими нацистами, воспитывать на этих историях наших детей. И, конечно, вместе приближать нашу общую Победу, в которую мы верим и которую очень ждем!" – отметила депутат Госсовета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Армянске проводят в последний путь земляка – героя СВО Владимира ЗотоваВ Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперацииВ Севастополе простились с героем спецоперации

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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