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В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего
В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего
18-летний ранее судимый житель Севастополя предстанет перед судом за избиение незнакомого ему человека на улице, сообщают прокуратура города и главное... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T13:31
2025-05-19T13:31
севастополь
новости севастополя
закон и право
прокуратура города севастополя
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 18-летний ранее судимый житель Севастополя предстанет перед судом за избиение незнакомого ему человека на улице, сообщают прокуратура города и главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в январе этого года, когда молодой человек отмечал день своего совершеннолетия. Ночью в районе остановки общественного транспорта на улице Адмирала Фадеева нетрезвый молодчик вступил в конфликт с незнакомцами, перешедший в драку.Свидетелем этого стал 26-летний севастополец. Обвиняемый принял его за участника потасовки и ударил мужчину ногой по голове. От удара потерпевший потерял сознание и упал на асфальт. Экспертиза показала, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью.Свою вину обвиняемый признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца будут судить за убийство материНожом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего Бил и морил голодом: севастополец два года истязал сына
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, закон и право, прокуратура города севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия
В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего

В Севастополе 18-летнему рецидивисту грозит до 10 лет колонии за избиение прохожего

13:31 19.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 18-летний ранее судимый житель Севастополя предстанет перед судом за избиение незнакомого ему человека на улице, сообщают прокуратура города и главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в январе этого года, когда молодой человек отмечал день своего совершеннолетия. Ночью в районе остановки общественного транспорта на улице Адмирала Фадеева нетрезвый молодчик вступил в конфликт с незнакомцами, перешедший в драку.
Свидетелем этого стал 26-летний севастополец. Обвиняемый принял его за участника потасовки и ударил мужчину ногой по голове. От удара потерпевший потерял сознание и упал на асфальт. Экспертиза показала, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью.
Свою вину обвиняемый признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы.
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СевастопольНовости СевастополяЗакон и правоПрокуратура города СевастополяГСУ СК России по Крыму и СевастополюПроисшествия
 
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