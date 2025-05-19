https://crimea.ria.ru/20250519/v-sevastopole-18-letnego-retsidivista-budut-sudit-za-izbienie-prokhozhego-1146536077.html

В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего

В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего - РИА Новости Крым, 19.05.2025

В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего

18-летний ранее судимый житель Севастополя предстанет перед судом за избиение незнакомого ему человека на улице, сообщают прокуратура города и главное... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T13:31

2025-05-19T13:31

2025-05-19T13:31

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 18-летний ранее судимый житель Севастополя предстанет перед судом за избиение незнакомого ему человека на улице, сообщают прокуратура города и главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в январе этого года, когда молодой человек отмечал день своего совершеннолетия. Ночью в районе остановки общественного транспорта на улице Адмирала Фадеева нетрезвый молодчик вступил в конфликт с незнакомцами, перешедший в драку.Свидетелем этого стал 26-летний севастополец. Обвиняемый принял его за участника потасовки и ударил мужчину ногой по голове. От удара потерпевший потерял сознание и упал на асфальт. Экспертиза показала, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью.Свою вину обвиняемый признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца будут судить за убийство материНожом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего Бил и морил голодом: севастополец два года истязал сына

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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