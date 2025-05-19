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В Ростовской области ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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В Ростовской области ввели режим ЧС
В Ростовской области ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В Ростовской области ввели режим ЧС
В Ростовской области из-за состояния посевов после весенних заморозков ввели режим ЧС, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T19:24
2025-05-19T19:24
ростовская область
юрий слюсарь
новости
заморозки
сельское хозяйство
посевная кампания
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за состояния посевов после весенних заморозков ввели режим ЧС, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Глава региона рассказал, что Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов региона, оказав значительное влияние на состояние посевов.И подчеркнул, что поручил региональному минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить площадь, которая пострадала от заморозков, и оценить размер нанесенного аграриям ущерба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешнеМайские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, заморозки, сельское хозяйство, посевная кампания, режим чс
В Ростовской области ввели режим ЧС

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков

19:24 19.05.2025
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за состояния посевов после весенних заморозков ввели режим ЧС, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Глава региона рассказал, что Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов региона, оказав значительное влияние на состояние посевов.
"Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС. Это позволит нашим аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери", – сказал Слюсарь.
И подчеркнул, что поручил региональному минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить площадь, которая пострадала от заморозков, и оценить размер нанесенного аграриям ущерба.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиЗаморозкиСельское хозяйствоПосевная кампанияРежим ЧС
 
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