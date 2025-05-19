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В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов
В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов
Крымские дизайнеры организуют показ мод одежды с этническими мотивами народов, населяющих Крым. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T08:33
2025-05-19T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Крымские дизайнеры организуют показ мод одежды с этническими мотивами народов, населяющих Крым.Проект "Мода народов Крыма 2025", направленный на изучение и презентацию разнообразия модных традиций, представленных в Крыму, стартует в рамках так называемой Бельбекской ярмарки. Показ состоится 24 мая на лоне крымской природы.К проекту привлекли дизайнеров, готовых интерпретировать модные элементы и тенденции русских, молдаван, белорусов, греков, крымских татар, болгар, немцев, караимов, азербайджанцев, армян, грузин, итальянцев, проживающих в Крыму, а также таких древних народов как скифы.Одним из условий для модельеров было то, чтобы всю представленную одежду можно было носить, и она должна сочетать элементы народного костюма и современные модные тенденции.Для демонстрации коллекций будут привлечены ученики модельной школы и профессиональные модели. Организаторы заверяют, что подобные показы планируют проводить каждый сезон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Образ русской: модельер из Севастополя шьет платья по картинам ВрубеляКосы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическахНаденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчан
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крым, мода, новости крыма, общество, одежда
В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов

Модную одежду с элементами народного стиля крымских этносов представят на лоне природы

08:33 19.05.2025
 
© ВК, Мода народов КрымаВ Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов
В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов
© ВК, Мода народов Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Крымские дизайнеры организуют показ мод одежды с этническими мотивами народов, населяющих Крым.
Проект "Мода народов Крыма 2025", направленный на изучение и презентацию разнообразия модных традиций, представленных в Крыму, стартует в рамках так называемой Бельбекской ярмарки. Показ состоится 24 мая на лоне крымской природы.

"Костюм – это живая летопись, отражающая каждую деталь, каждый узор и украшение. Он становится самовыражением народов, рассказывая об их обычаях, верованиях и эстетических идеалах. Изучение костюма народов Крыма – это путешествие сквозь время и пространство, позволяющее увидеть вчерашний взгляд на мир через призму сегодняшнего дня", – говорит идеолог проекта "Мода народов Крыма" Виктория Марченко.

К проекту привлекли дизайнеров, готовых интерпретировать модные элементы и тенденции русских, молдаван, белорусов, греков, крымских татар, болгар, немцев, караимов, азербайджанцев, армян, грузин, итальянцев, проживающих в Крыму, а также таких древних народов как скифы.
Одним из условий для модельеров было то, чтобы всю представленную одежду можно было носить, и она должна сочетать элементы народного костюма и современные модные тенденции.
Для демонстрации коллекций будут привлечены ученики модельной школы и профессиональные модели. Организаторы заверяют, что подобные показы планируют проводить каждый сезон.
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