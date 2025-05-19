https://crimea.ria.ru/20250519/v-krymu-proydet-modnyy-pokaz-s-elementami-kostyumov-krymskikh-etnosov-1146421816.html

В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов

В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов - РИА Новости Крым, 19.05.2025

В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов

Крымские дизайнеры организуют показ мод одежды с этническими мотивами народов, населяющих Крым. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T08:33

2025-05-19T08:33

2025-05-19T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Крымские дизайнеры организуют показ мод одежды с этническими мотивами народов, населяющих Крым.Проект "Мода народов Крыма 2025", направленный на изучение и презентацию разнообразия модных традиций, представленных в Крыму, стартует в рамках так называемой Бельбекской ярмарки. Показ состоится 24 мая на лоне крымской природы.К проекту привлекли дизайнеров, готовых интерпретировать модные элементы и тенденции русских, молдаван, белорусов, греков, крымских татар, болгар, немцев, караимов, азербайджанцев, армян, грузин, итальянцев, проживающих в Крыму, а также таких древних народов как скифы.Одним из условий для модельеров было то, чтобы всю представленную одежду можно было носить, и она должна сочетать элементы народного костюма и современные модные тенденции.Для демонстрации коллекций будут привлечены ученики модельной школы и профессиональные модели. Организаторы заверяют, что подобные показы планируют проводить каждый сезон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Образ русской: модельер из Севастополя шьет платья по картинам ВрубеляКосы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическахНаденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мода, новости крыма, общество, одежда