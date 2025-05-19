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В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей
В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей
Два центра здоровья в Крыму в этом году дооснастят почти на 45 миллионов рублей. Они работают на базе Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова и Феодосийского... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T20:28
2025-05-19T20:28
новости крыма
керчь
юрий гоцанюк
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Два центра здоровья в Крыму в этом году дооснастят почти на 45 миллионов рублей. Они работают на базе Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова и Феодосийского медцентра. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он добавил, что в этих центрах специалисты предлагают индивидуальные рекомендации по правильному питанию, а также психологическую помощь и поддержку в отказе от вредных привычек."Доля крымчан, ведущих здоровый образ жизни, превысила 20%. Проект позволит снизить уровень дефицита врачей в государственных медицинских организациях, продолжить обеспечение медработников мерами соцподдержки в виде жилья", – подчеркнул председатель совмина.В рамках программы к 2027 году планируется создать региональный кадровый центр, который позволит эффективно управлять медперсоналом и улучшить доступность медицинских услуг для населения, добавил Гоцанюк.Ранее сообщалось, что правительство России направит Крыму и еще двадцати регионам свыше 11,4 млрд на обновление приемных отделений медицинских учреждений в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах по лечению гепатита СВ Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохраненияДетская поликлиника в Керчи открылась после капремонта
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новости крыма, керчь, юрий гоцанюк, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей

Двум крымским центрам здоровья выделено почти 45 миллионов рублей на закупку оборудования

20:28 19.05.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаМедицинское обслуживание
Медицинское обслуживание
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Два центра здоровья в Крыму в этом году дооснастят почти на 45 миллионов рублей. Они работают на базе Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова и Феодосийского медцентра. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Центры работают в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Для оснащения их оборудованием, позволяющим выявлять и корректировать факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в текущем году выделено 44,7 млн рублей", – заявил Гоцанюк.
Он добавил, что в этих центрах специалисты предлагают индивидуальные рекомендации по правильному питанию, а также психологическую помощь и поддержку в отказе от вредных привычек.
"Доля крымчан, ведущих здоровый образ жизни, превысила 20%. Проект позволит снизить уровень дефицита врачей в государственных медицинских организациях, продолжить обеспечение медработников мерами соцподдержки в виде жилья", – подчеркнул председатель совмина.
В рамках программы к 2027 году планируется создать региональный кадровый центр, который позволит эффективно управлять медперсоналом и улучшить доступность медицинских услуг для населения, добавил Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что правительство России направит Крыму и еще двадцати регионам свыше 11,4 млрд на обновление приемных отделений медицинских учреждений в 2025 году.
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Новости КрымаКерчьЮрий ГоцанюкКрымЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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