https://crimea.ria.ru/20250519/v-dva-tsentra-zdorovya-v-krymu-zakupyat-oborudovanie-pochti-na-45-mln-rubley-1146544473.html

В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей

В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.05.2025

В два центра здоровья в Крыму закупят оборудование почти на 45 млн рублей

Два центра здоровья в Крыму в этом году дооснастят почти на 45 миллионов рублей. Они работают на базе Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова и Феодосийского... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T20:28

2025-05-19T20:28

2025-05-19T20:28

новости крыма

керчь

юрий гоцанюк

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/13/1146543282_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d37c5db5f85e3c3548ac32092ea0a789.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Два центра здоровья в Крыму в этом году дооснастят почти на 45 миллионов рублей. Они работают на базе Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова и Феодосийского медцентра. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он добавил, что в этих центрах специалисты предлагают индивидуальные рекомендации по правильному питанию, а также психологическую помощь и поддержку в отказе от вредных привычек."Доля крымчан, ведущих здоровый образ жизни, превысила 20%. Проект позволит снизить уровень дефицита врачей в государственных медицинских организациях, продолжить обеспечение медработников мерами соцподдержки в виде жилья", – подчеркнул председатель совмина.В рамках программы к 2027 году планируется создать региональный кадровый центр, который позволит эффективно управлять медперсоналом и улучшить доступность медицинских услуг для населения, добавил Гоцанюк.Ранее сообщалось, что правительство России направит Крыму и еще двадцати регионам свыше 11,4 млрд на обновление приемных отделений медицинских учреждений в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах по лечению гепатита СВ Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохраненияДетская поликлиника в Керчи открылась после капремонта

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, керчь, юрий гоцанюк, крым, здравоохранение в крыму и севастополе