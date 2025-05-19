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В Армянске проводят в последний путь земляка – героя СВО Владимира Зотова
В Армянске проводят в последний путь земляка – героя СВО Владимира Зотова - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В Армянске проводят в последний путь земляка – героя СВО Владимира Зотова
В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб житель Армянска Владимир Зотов. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T10:44
2025-05-19T10:44
2025-05-19T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб житель Армянска Владимир Зотов. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Прощание с воином пройдет во вторник, 20 мая, в 12:00. Панихида состоится в Свято-Никольском храме Армянска, уточнил глава администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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герои сво, утраты, новости крыма, крым, армянск, василий телиженко
В Армянске проводят в последний путь земляка – героя СВО Владимира Зотова
В Армянске простятся с героем спецоперации Владимиром Зотовым