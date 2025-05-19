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В Армянске и двух селах сутки не будет воды
В Армянске и двух селах сутки не будет воды - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В Армянске и двух селах сутки не будет воды
В Армянске из-за ремонта на линии с утра 20 мая жителям города и двух сел на сутки отключат воду. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T21:07
2025-05-19T21:07
2025-05-19T20:19
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водоснабжение
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отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Армянске из-за ремонта на линии с утра 20 мая жителям города и двух сел на сутки отключат воду. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Воды не будет в самом Армянске, а также в селах Волошино и Суворово. Восстановить подачу планируют через сутки – к 8:00 21 мая. На время проведения работ будет осуществляться подвоз воды. Автоцистерны с водой будут стоять по нескольким адресам.В Армянске это улицы Больничная 1 – стоянка возле больницы, Школьная 7 и 52, Генерала Васильева 14, Генерала Корявко 22 и 23, Симферопольская между 9 – 11 домами и Строителей 1.В селах подвоз организуют по следующим адресам: Волошино – улица Степная 26, Суворово – улица Таврическая 56а (район остановки).Предприятие рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.Ранее сообщалось, что в Керчи более 20 улиц на сутки останутся без воды из-за переподключения магистрального водовода. Филиал "Воды Крыма" организует подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потеплениеСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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армянск, новости крыма, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, водопровод, отключение воды
В Армянске и двух селах сутки не будет воды
Армянск отключат от водоснабжения на сутки из-за ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Армянске из-за ремонта на линии с утра 20 мая жителям города и двух сел на сутки отключат воду. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
"С 8:00 20 мая в связи с заменой изношенной запорной арматуры в городском округе Армянска будет ограничено водоснабжение", – сказано в сообщении.
Воды не будет в самом Армянске, а также в селах Волошино и Суворово. Восстановить подачу планируют через сутки – к 8:00 21 мая. На время проведения работ будет осуществляться подвоз воды. Автоцистерны с водой будут стоять по нескольким адресам.
В Армянске это улицы Больничная 1 – стоянка возле больницы, Школьная 7 и 52, Генерала Васильева 14, Генерала Корявко 22 и 23, Симферопольская между 9 – 11 домами и Строителей 1.
В селах подвоз организуют по следующим адресам: Волошино – улица Степная 26, Суворово – улица Таврическая 56а (район остановки).
Предприятие рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.
Ранее сообщалось, что в Керчи более 20 улиц
на сутки останутся без воды из-за переподключения магистрального водовода. Филиал "Воды Крыма" организует подвоз воды.
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