https://crimea.ria.ru/20250519/ushakov-rossiya--odin-iz-vazhneyshikh-ekonomicheskikh-partnerov-dlya-ssha-1146550745.html
Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США
Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США
Президент США Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономической сфере. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T21:57
2025-05-19T21:57
2025-05-19T22:01
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин (политик)
россия
сша
переговоры
сотрудничество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономической сфере. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Также помощник президента РФ сообщил, что Путин и Трамп в телефонной беседе, которая состоялась в понедельник и длилась больше двух часов, не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня в зоне украинского конфликта.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоровСША рассматривают введение новых санкций против РоссииВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
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юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, переговоры, сотрудничество, политика
Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США
Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США
21:57 19.05.2025 (обновлено: 22:01 19.05.2025)