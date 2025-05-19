https://crimea.ria.ru/20250519/ushakov-rossiya--odin-iz-vazhneyshikh-ekonomicheskikh-partnerov-dlya-ssha-1146550745.html

Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США

Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США

Президент США Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономической сфере. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T21:57

2025-05-19T21:57

2025-05-19T22:01

юрий ушаков

дональд трамп

владимир путин (политик)

россия

сша

переговоры

сотрудничество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономической сфере. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Также помощник президента РФ сообщил, что Путин и Трамп в телефонной беседе, которая состоялась в понедельник и длилась больше двух часов, не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня в зоне украинского конфликта.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоровСША рассматривают введение новых санкций против РоссииВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

россия

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, переговоры, сотрудничество, политика